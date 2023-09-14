شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء التعليم فى "الدولى للاتصال الحكومى 2023": الذكاء الاصطناعى عنصر رئيسى فى تعليم المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان "أرسطو في مواجهة تشات جي بي تي: إعادة صياغة معادلة التعليم"، ضمن فعاليات الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وتحدث فيها كل من: أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في جمهورية مصر العربية، والدكتور تشا إنهيوك، قائد فريق Digital Twin TF في اللجنة الرئاسية المعنية بالمنصة الرقمية لجمهورية كوريا، وجيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لمنصة "ألف" للتعليم، وجويدو بيرتوتشي، المدير التنفيذي لـGovernance Solutions International، وأدارها الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي.





الجودة والكفاءة والشمول في العملية التعليميةوأكد أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في جمهورية مصر العربية، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون عنصراً رئيساً في شكل التعليم في المستقبل، فهي توفر إمكانيات جديدة لتحسين الجودة والكفاءة والشمول في العملية التعليمية. ومع ذلك، فإن استخدام هذه التقنيات يتطلب أيضاً مواجهة بعض التحديات والمخاطر، ولكي نضمن الاستفادة من هذه المنتجات بالشكل الأمثل، يجب أن نتحقق من جودتها وفعاليتها وأخلاقياتها، وأن نكون حذرين وحكماء في استخدامها، وأن نضع استراتيجية واضحة وبرامج مدروسة لتنظيم دورها في التعليم.





الذكاء الاصطناعي لا يمتلك الصفات الإنسانيةبدوره، قال الدكتور تشا إنهيوك، قائد فريق Digital Twin TF في اللجنة الرئاسية المعنية بالمنصة الرقمية لجمهورية كوريا: "الذكاء الاصطناعي يتيح للكثيرين الوصول إلى المعلومات بتكلفة منخفضة وبسرعة عالية، ولكن هذه التقنية لا تغني عن دور المربين في التعليم، فهي مجرد أداة تساعد الطلاب والمعلمين على تحسين مستوى التعلم والإبداع؛ وهي لا تمتلك الصفات الإنسانية التي تميز المعلم، مثل فهم الغرض والتسامح والتعاطف، كما أن هذه التقنية قد تحمل بعض المخاطر إذا لم يتم استخدامها بشكل مسؤول وأخلاقي".





فرصة كبيرة لتطوير أداء المدرسينمن جهته، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لمنصة "ألف" للتعليم: "لا شك أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتطوير أداء المدرسين في التعليم، إلا أنه لا يستطيع أن يقوم بالأدوار التربوية والإرشادية والتفاعلية التي يقوم بها المعلم، كالتحفيز والشرح والحوار والإشراف، كما أنه غير قادر على ضبط نفسه بحسب ظروف وحالات كل طالب، كالقدرات والاهتمامات والخبرات".





الذكاء الاصطناعي يعتمد على جودة المعلوماتوفي حديثه حول موضوع الجلسة، قال جويدو بيرتوتشي، المدير التنفيذي لـGovernance Solutions International: "بالنسبة للعملية التعليمية، يبقى المعلم سيد الفصل الدراسي، ولا يمكن استبداله بأي برنامج أو آلة، كما أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تعتمد على مصدر المعلومات التي يصل لها، لذلك من المهم أن نوسع المصادر التي نزود بها تلك الأدوات للوصول إلى معلومات شفافة ودقيقة أكثر. كما ينبغي استمرار مراجعة جودة وفاعلية المحتوى التعليمي، والعمل على زيادة وعي المعلمين والطلاب بالفوائد والمخاطر المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي، والاهتمام بتدريبهم على كيفية التعامل معه بشكل مسؤول ونقدي".