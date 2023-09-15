شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمالقة التكنولوجيا فى اجتماع مع المشرعين لمناقشة تنظيم الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، إيلون ماسك، إلى "حكم" أمريكي للذكاء الاصطناعي" بعد أن التقى هو والرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms مارك زوكربيرج، والرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، ساندر بيتشاي، وغيرهم من المديرين التنفيذيين للتكنولوجيا مع المشرعين في الكابيتول هيل لمناقشة تنظيم الذكاء الاصطناعي.

ويسعى المشرعون إلى إيجاد طرق للتخفيف من مخاطر التكنولوجيا الناشئة، التي ازدهرت في الاستثمار وشعبية المستهلك منذ إطلاق برنامج الدردشة ChatGPT الخاص بشركة OpenAI، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال ماسك إن هناك حاجة إلى هيئة تنظيمية لضمان الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، وأضاف ماسك للصحفيين، مقارنًا ذلك بالرياضة: "من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا حكم"، وقال الملياردير، الذي يمتلك أيضًا منصة التواصل الاجتماعي X، إن الجهة التنظيمية "ستضمن أن الشركات تتخذ إجراءات آمنة وتصب في مصلحة عامة الناس".

وقال ماسك إن الاجتماع كان "خدمة للإنسانية، قد يسجله التاريخ باعتباره مهمًا جدًا لمستقبل الحضارة"، وأكد ماسك أنه وصف الذكاء الاصطناعي بأنه "سيف ذو حدين" خلال المنتدى.

وقال زوكربيرج إن الكونجرس "يجب أن يتعامل مع الذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار والضمانات، هذه تكنولوجيا ناشئة، وهناك أسهم مهمة يجب تحقيق التوازن فيها، والحكومة مسئولة في النهاية عن ذلك، ومن الأفضل أن تحدد الشركات الأمريكية المعايير التي يمكنها العمل مع حكومتنا لتشكيل هذه النماذج بشأن القضايا المهمة".

وشارك فيها أكثر من 60 عضوا بمجلس الشيوخ، وقال المشرعون إن هناك اتفاقا عالميا حول الحاجة إلى التنظيم الحكومي للذكاء الاصطناعي، وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي نظم المنتدى، للصحفيين بعد الاجتماعات: "لقد بدأنا بالفعل في التعامل مع واحدة من أهم القضايا التي تواجه الجيل القادم، وقد بدأنا فيها بداية رائعة اليوم، ولدينا طريق طويل لنقطعه".