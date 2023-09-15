شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة للرموز التعبيرية من جوجل تمكنك من إنشاء الإيموجى الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك الآن إنشاء مجموعات الرموز التعبيرية الخاصة بك مباشرةً في بحث Google، حيث أطلقت الشركة ميزة Emoji Kitchen على الويب ( عبر 9to5Google )، والتي تتيح لك مزج الرموز التعبيرية الموجودة لإنشاء مجموعات مختلفة، مثل الباندا التي ترتدي قبعة رعاة البقر، وفقا لتقرير theverge.

ولبدء استخدام الأداة، كل ما عليك فعله هو كتابة "Emoji Kitchen" في بحث Google والضغط على المطالبة "Get Cooking".

ومن هناك يمكنك الاختيار من بين العشرات من الرموز التعبيرية المختلفة لدمجها أو اللعب بها باستخدام أداة التوزيع العشوائي، وبمجرد الانتهاء من التجربة، يمكنك الضغط على الرمز التعبيري الناتج لنسخه إلى حافظة جهازك، مما يسمح لك بلصقه كملصق في رسالة أو مستند.

وتعمل ميزة الرموز التعبيرية الجديدة أيضًا على متصفحات الهاتف المحمول وتطبيق Google، مما يعني أن مستخدمي iPhone يمكنهم أخيرًا الوصول إلى الميزة ولصق إبداعاتهم في iMessage.

وأتاحت Google سابقًا Emoji Kitchen لمستخدمي Android فقط من خلال تطبيق Gboard الخاص بها، وعلى الرغم من عدم توفر عدد كبير من المجموعات على إصدار الويب من Emoji Kitchen مقارنةً بـ Gboard، إلا أنه لا يزال من الجيد رؤية أداة المزج متاحة على المزيد من أنواع الأجهزة.