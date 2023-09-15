شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسيكون تستعد لتصنيع طرازات iPhone 15 Plus بمصنعها فى تشيناى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة آبل تشكيلة آيفون 15 ونموذجين جديدين من الساعات الذكية في حدث Wonderlust في وقت سابق من هذا الأسبوع، تشتمل أحدث سلسلة iPhone 15 على أربعة هواتف ذكية، iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

تنتج شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو بالفعل النموذج الأساسي منخفض السعر للسلسلة في الهند.

وفقًا لتقرير صادر عن Economic Times، بدأت شركة فوكسيكون، أكبر مورد لشركة آبل، الاستعدادات لتصنيع طرازات iPhone 15 Plus في مصنعها في تشيناي، حيث تقوم شركة تصنيع المعدات الأصلية بالفعل بتصنيع طراز آيفون 15 الأساسي في المصنع.

تتميز أحدث أجهزة آيفون بشريحة أسرع وكاميرا أكثر قوة توفر أداءً أفضل، وفي الوقت نفسه تمت ترقية طرازات Pro بهيكل أخف من التيتانيوم ومجموعة شرائح جديدة أكثر قوة وتخطط شركة أبل أيضًا لمضاعفة مبيعاتها في الهند بحلول الربع القادم، بعد أن إطلاق الشركة لمنتجات جديدة وتخفيضات الأسعار على طرازي آيفون 13 و14.

وبدأت شركة آبل بالفعل الإنتاج التجاري لجهاز آيفون 15 في مصنع فوكسيكون.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة جهاز آيفون مجمعًا في الهند في مرحلة الإطلاق، ومع ذلك لا تزال القدرة التصنيعية المحلية لجهاز آيفون 15 منخفضة.

ويدعي التقرير أنه مع اقتراب موسم الأعياد، ستقوم شركة آبل باستيراد الأجهزة من مركز الإنتاج الرئيسي لها في الصين لتلبية الطلب.

يتوقع أحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة أن "آيفون 15 بلس سيكون هو التالي في خط التجميع في الهند. وسيتبلور في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر وسيكون أسرع طرح تصنيعي لطراز أعلى سعرًا في الهند."

وتقوم شركة آبل بتصنيع موديلات آيفون 14 و14 بلس و13 في الهند.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة باستيراد iPhone 15 Plus ونماذج Pro الأكثر تكلفة حتى يبدأ الإنتاج في البلاد.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن شركة آبل ليس لديها خطط لإنتاج طرازات iPhone 15 Pro في الهند، لذلك فقد نظرت الشركة بالفعل في رسوم الاستيراد البالغة 22٪ على الهواتف الذكية إلى جانب انخفاض قيمة الروبية لاستراتيجية التسعير الخاصة بها في الهند.

وهذا هو السبب في أن سعر أجهزة آيفون الجديدة في الهند هو الأعلى بين الأسواق العالمية الأخرى.

وأشار المسؤول التنفيذي إلى أنه "لا تزال شركة آبل تتوقع مضاعفة مبيعاتها في الهند في الربع القادم مع هذه الإطلاقات الجديدة، مما يجعلها ربعًا قياسيًا للشركة".

وستكون أحدث أجهزة iPhone متاحة في الهند في المرحلة الأولى من التوفر العالمي، إلى جانب 40 دولة أخرى في 22 سبتمبر.