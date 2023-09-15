شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات لـiPhone 15.. يشبه النسخة السابقة والابتكار مات مع ستيف جوبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مستخدمو أيفون عند إطلاق الهاتف الجديد، إن "ابتكار شركة أبل مات مع ستيف جوبز" بعد إطلاق iPhone 15، وكان X (Twitter سابقًا) غارقًا في الشكاوى بعد أقل من 24 ساعة من حدث "Wanderlust" الذي طال انتظاره لشركة Apple.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في حين أن الجهاز الذي يبلغ سعره 799 دولارًا يأتي بخمسة ألوان لم يسبق لها مثيل مع كاميرا خلفية مطورة، يدعي البعض أنه يفتقر إلى التطورات التي كانوا يأملون فيها، حيث يستضيف iPhone 15 نفس الشاشة مقاس 6.1 بوصة وسعة تشغيل الفيديو مثل iPhone 14.قال أحد المستخدمين: "يشبه iPhone 15 تمامًا iPhone 14"، بينما اشتكى آخر: "مات ابتكار Apple مع ستيف جوبز".

وغرد أحدهم أيضًا: "لم تذكر Apple مطلقًا عمر البطارية في إصدار iPhone 15 Pro، وهذا أمر مخيب للآمال جدًا بالنظر إلى مدى التركيز مؤخرًا على تدهور بطارية iPhone 14 والضيق العام بشأن طول عمر الهواتف".

وتأتي هذه الانتقادات بعد أشهر من التوقعات المحيطة بجهاز iPhone 15، مع العديد من المنتجات الوهمية والتنبؤات على الإنترنت.

اقترح العديد من هؤلاء بشكل صحيح أن جهاز Apple الجديد سيحتوي على تصميم متطور من التيتانيوم مصنوع من نفس السبيكة المستخدمة في بناء مركبة ناسا المتجولة Perseverance Mars، حيث تدعي شركة Apple أن هذا سيجعل النموذج أكثر متانة وخفة الوزن مقارنة بالطرز السابقة.

وكان من المتوقع أيضًا استبدال مفتاح كتم الصوت بـ "زر إجراء" قابل للتخصيص، وهي المرة الأولى التي تغير فيها Apple هذا منذ عام 2007.

وكان من المتوقع أيضًا تبديل موصل Lightning الخاص به بمنفذ USB-C، حيث اضطرت شركة Apple على مضض إلى التوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة.

لكن ميزة "Name Drop" كانت من بين بعض ميزاته الأكثر إثارة، حيث تسمح للمستخدمين بمشاركة تفاصيل الاتصال عن طريق الجمع بين جهازي iPhone معًا.

ومع ذلك، يقول المستخدمون إن المظهر الخارجى لجهاز iPhone 15 هو تقريبًا صورة طبق الأصل لجهاز iPhone 14.