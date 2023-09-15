شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل ميزة iPhone 15 الجديدة الخاصة بمشاركة الموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد إحدى الميزات الجديدة التي تم الكشف عنها في حدث Apple المستخدمين على مشاركة مواقعهم مع الآخرين بطريقة بسيطة، وكانت ردود الفعل على هذه الميزة إيجابية، على الرغم من أن البعض اعتبرها "طال انتظارها".

وكشف الحدث عن Apple Watch Series 9 الجديدة وApple Watch Urtla 2 وiPhone 15 وiPhone 15 Pro.

وستكون جميع هذه الأجهزة الأربعة كاملة مع "شريحة النطاق العريض" الجديدة والتي "تفتح طريقة جديدة تمامًا لاستخدام البحث الدقيق".

يمكنك الآن توجيه نفسك إلى صديق أو أحد أفراد العائلة الذي شارك موقعه معك على جهاز متوافق مماثل، ويمكنك اتباع الإشارة إليه، ويخبرك الهاتف أيضًا بالمسافة إلى هدفك.

وبصرف النظر عن التشكيك في الالتزام بالمواعيد الخاصة بالميزة الجديدة، كان رد الفعل إيجابيًا بشكل أساسي، حيث وصفها الأشخاص بأنها "مذهلة" وقال آخر "كنت بحاجة إلى هذا".

وتوقع أحدهم أن تكون الميزة "مذهلة من أجل سلامة المرأة"، واقترح آخرون أن يستخدموه للعثور على والدتهم عندما يضيعون أثناء التسوق.

وعلى الرغم من هذه الإيجابية، عندما يتعلق الأمر بالميزات الجديدة الأخرى، أو عدم وجودها، أصيب بعض محبي Apple بخيبة أمل بسبب تشابه أيفون الجديد مع سابقه.