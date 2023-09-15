شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إيه الفرق بين هواتف آيفون 14 و 15.. أبرز أوجه التشابه والاختلاف والان مع تفاصيل الخبر
أيفون 14
السعر: 699 دولارًا
الشاشة: 6.1 بوصة
المعالج: شريحة A15 Bionic
الكاميرا الخلفية: 12 ميجابكسل رئيسية (f/1.5)
الكاميرا الأمامية: كاميرا TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل (f/1.9)
البطارية: ما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو (16 ساعة من البث المباشر)
الوزن: 172 جرام
الألوان: أسود غامق، ضوء النجوم، الأزرق، الأرجواني، الأصفر، الأحمر
أيفون 15
السعر: 799 دولارًا
الشاشة: 6.1 بوصة
المعالج: شريحة A16 Bionic
الكاميرا الخلفية: 48 ميجا بكسل رئيسية (f/1.6)
الكاميرا الأمامية: كاميرا TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل
البطارية: ما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو (16 ساعة من البث المباشر)
الوزن: 171 جرام
الألوان: الأسود، الأزرق، الأخضر، الأصفر، الوردي
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز