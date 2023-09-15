شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إيه الفرق بين هواتف آيفون 14 و 15.. أبرز أوجه التشابه والاختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث الكثير من المستخدمين حول التشابه بين إصدارى ايفون 14 و15، ولكن الاثنين مختلفين في عدة جوانب رغم الأشياء المشتركة، حيث نرصد لك مواصفات كل من هذه الهواتف، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:





أيفون 14

السعر: 699 دولارًا

الشاشة: 6.1 بوصة

المعالج: شريحة A15 Bionic

الكاميرا الخلفية: 12 ميجابكسل رئيسية (f/1.5)

الكاميرا الأمامية: كاميرا TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل (f/1.9)

البطارية: ما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو (16 ساعة من البث المباشر)

الوزن: 172 جرام

الألوان: أسود غامق، ضوء النجوم، الأزرق، الأرجواني، الأصفر، الأحمر

أيفون 15

السعر: 799 دولارًا

الشاشة: 6.1 بوصة

المعالج: شريحة A16 Bionic

الكاميرا الخلفية: 48 ميجا بكسل رئيسية (f/1.6)

الكاميرا الأمامية: كاميرا TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل

البطارية: ما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو (16 ساعة من البث المباشر)

الوزن: 171 جرام

الألوان: الأسود، الأزرق، الأخضر، الأصفر، الوردي