شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات التكنولوجيا تواجه أزمة مع تدريب الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستثمر عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت بشكل جيد في سباق الذكاء الاصطناعي، ولتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، التي تولد إجابات للمطالبات النصية في شكل نصوص وصور، وتقوم هذه الشركات بتوظيف الآلاف من العمال المتعاقدين غير المرئيين "موظفين من الباطن" الذين يقومون بتدريب الخوارزميات وإصلاحها وتحسينها لتقديم المنتج النهائي للمستخدمين النهائيين في ثوانٍ.

وفقا للتقرير فإن هؤلاء "المدربين" يتقاضون أجوراً زهيدة، ويعانون من الإجهاد، ويعملون فوق طاقتهم من جانب الشركات التي استثمرت المليارات في تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، طلب المشرعون الأمريكيون من شركات التكنولوجيا الكبرى الكشف عن تفاصيل حول "عملهم الوهمي".

يتألف فريق العمل هذا من عمال غير مرئيين يقومون بتسمية البيانات وتقييم الاستجابات، كما أنهم يلعبون دوراً محورياً في تدريب الذكاء الاصطناعي.

وقال المشرعون بقيادة السيناتور عن ولاية ماساتشوستس إد ماركي، وممثلة واشنطن براميلا جايابال والمرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارن في رسالة إلى الرؤساء التنفيذيين لتسع شركات، بما في ذلك أمازون، وألفابت، الشركة الأم لجوجل، وميتا بلاتفورمز، ومايكروسوفت، وآي بي إم: "على الرغم من الطبيعة الأساسية لهذا العمل، إلا أن الملايين من العاملين في مجال البيانات حول العالم يؤدون هذه المهام المجهدة تحت مراقبة مستمرة، بأجور منخفضة وبدون فوائد".

من المتوقع أن يقوم العاملون بفحص الإجابات الخطيرة لروبوتات الدردشة، لكن قد يكون لديهم القليل من الوقت لتقييم سلامة الإجابات، كما أنه غالبًا ما يحصل العاملون في مجال البيانات على قدر ضئيل من التدريب أو الإشراف، مما قد يؤدي إلى التحيز.

كما طلب المشرعون من الشركات الإجابة على أسئلة حول القوى العاملة في مجال البيانات، بما في ذلك قدرتهم على أخذ فترات راحة، أو استئناف الاستئناف، أو الوصول إلى موارد الصحة العقلية بسبب المحتوى المؤلم.

وبصرف النظر عن الشركات المذكورة، تلقت الرسالة أيضًا شركات أخرى تركز على الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI، صانع ChatGPT، وInflection AI، وScale AI، وAnthropic المدعومة من جوجل.

ويدعي التقرير أنه لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، تعتمد الشركات الأمريكية بشكل كبير على الموظفين المتعاقدين من الباطن.

يتواجد هؤلاء العمال إما محليًا أو في الخارج ويتم تعيينهم عبر شركات التوظيف الخارجية وغالباً ما يفتقر هؤلاء الموظفون "الشبح" إلى المزايا المقدمة للموظفين المباشرين في الشركات.

وتعتمد هذه الشركات أيضًا على مثل هذا العمل في مهام أخرى متعبة مثل الإشراف على المحتوى وضمان جودة المنتج.

في يناير، ذكرت مجلة تايم أن شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت دفعت للعاملين في كينيا أقل من دولارين في الساعة لتصفية المحتوى المشكوك فيه من ChatGPT.

ويعتمد منافس Google ChatGPT، Bard، أيضًا على العمالة البشرية ويدعي التقرير أن هؤلاء العمال لم يتلقوا سوى القليل من التدريب وأعباء العمل العالية والأجور المنخفضة.