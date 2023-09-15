شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوكالة الأوروبية تحذر: السلوك الفضائى الحالى للبشرية "غير مستدام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جديد صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لجعل المدارات مستدامة، حيث ينمو النشاط الفضائي بشكل كبير، سواء من جانب الحكومات الوطنية أو الشركات الخاصة، ولكن بشكل غير مستدام.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه تم إطلاق أكثر من 2400 حمولة جديدة إلى مدار الأرض العام الماضي، وهو عدد أكثر من أي وقت مضى، كما ذكر تقرير بيئة الفضاء لعام 2023 الصادر عن وكالة الفضاء الأوروبية.

ومع ذلك، تحتاج هذه الأقمار الصناعية النشطة إلى إجراء عدد متزايد من مناورات تجنب الاصطدام للابتعاد عن طريق الأقمار الصناعية الأخرى والخردة الفضائية.

على الرغم من أن الفضاء فوق الأرض شاسع، إلا أن الكثير من النشاط يتجمع حول مسارات وارتفاعات مدارية معينة، خاصة في المدار الأرضي المنخفض (LEO)، ويعد الحفاظ على هذه العناصر المفيدة بشكل آمن أمرًا حيويًا لحماية رواد الفضاء والمركبات الفضائية، والتي توفر مجموعة من الاستخدامات التجارية والاقتصادية والعلمية.

ويحذر التقرير من أنه في هذه المرحلة، ستصبح بعض المدارات الأرضية المنخفضة غير صالحة للسكن على الإطلاق، "على المدى الطويل، يمكن أن تؤدي زيادة النشاط الفضائي إلى "متلازمة كيسلر"، وهي الحالة التي تكون فيها كثافة الأجسام الموجودة في المدار عالية بما يكفي بحيث تؤدي الاصطدامات بين الأجسام والحطام إلى خلق تأثير متسلسل، حيث يولد كل اصطدام حطامًا يزيد من احتمال حدوث المزيد من الحطام".

لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لكن الوضع ليس جيدًا، لقد أدت عقود من النشاط الفضائي بالفعل إلى ظهور سحب من الحطام الفضائي في مدار حول الأرض.

كما أن الأقمار الصناعية غير المرغوب فيها، والمركبات الفضائية غير النشطة، والحطام الناتج عن عمليات إطلاق الصواريخ، وتشظي الأقمار الصناعية، ونتائج الاصطدامات تعني أنه وفقًا لنماذج وكالة الفضاء الأوروبية، من المحتمل أن يكون هناك أكثر من مليون جسم في مدار الأرض يزيد عرضه عن 0.4 بوصة (1 سم)، ويندفع بسرعة.

وفي حين أن الجهات الفاعلة الفضائية تعتمد بشكل متزايد تدابير للتخفيف من آثار الحطام الفضائي المرتبط بها، مثل ضمان خروج الأقمار الصناعية من مدارها خلال إطار زمني محدد بعد انتهاء مهامها، فإن هذا ليس كافيا.

تنص المبادئ التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي على أنه يجب على الأقمار الصناعية إخلاء مداراتها المحمية في غضون 25 عامًا بعد انتهاء استخدامها.

كما أن الأقمار الصناعية النشطة، بأنظمة التتبع والتنبيه المتطورة الخاصة بها، قادرة أيضًا على تجنب بعضها البعض باستخدام أنظمة الدفع.

ومع ذلك، فإن الأقمار الصناعية التي لم تعد نشطة ولم يتم إزالتها من مداراتها التشغيلية في نهاية مهمتها، يمكن أن تصطدم بأقمار صناعية أخرى، ويمكن لمثل هذه التصادمات أن تخلق سحبًا خطيرة من الحطام، مما يزيد من تشوش المدارات بشظايا عالية السرعة لسنوات قادمة.