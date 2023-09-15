شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لجوجل: غير قلق بشأن اللحاق بـ OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، إنه كان متحمسًا عندما ظهر ChatGPT لأنه أظهر أن الناس "مستعدون لفهم التكنولوجيا والتفاعل معها"، ولكن على الرغم من أن جوجل قد خطت خطوات واسعة لتصبح "شركة الذكاء الاصطناعي الأولى" منذ عام 2016، إلا أن بيتشاي قال إنه شعر أن تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل "بحاجة إلى النضج أكثر قليلاً قبل أن نضعها في منتجاتنا".

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، أوضح بيتشاى، أنه غير قلق بشأن اللحاق بـOpenAI، مضيفا "في بعض النواحي، كانت لحظة مثيرة بالنسبة لي، لأننا نبني تلك التكنولوجيا الأساسية وننشرها عبر منتجاتنا، لكننا لا نزال نخطط للمكان الذي يجب أن نكون فيه.. إن الطريق التكنولوجي طويل، وأنا أشعر براحة شديدة بشأن ما نحن فيه."

أصدرت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Microsoft أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها للاستفادة من ضجيج الذكاء الاصطناعي، منذ أن أطلقت شركة OpenAI برنامج ChatGPT، وهو برنامج الدردشة الآلي المفعم بالذكاء الاصطناعي، في نوفمبر الماضي، لكن جوجل ليست في عجلة من أمرها للحاق بالركب، على الأقل في الوقت الحالي.

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي على Google إطلاق "شيء مثل GPT قبل إطلاقه من OpenAI"، قال بيتشاي إن القيام بذلك لن يحدث فرقًا كبيرًا في النتيجة النهائية لـ Google على المدى الطويل.

وأضاف بيتشاي: "ليس من الواضح تماما بالنسبة لي أن الأمر ربما كان سينجح"، مضيفا "الحقيقة هي أنه يمكننا أن نفعل المزيد بعد أن يرى الناس كيف يعمل هذا الأمر.. لن يكون الأمر مهمًا حقًا في السنوات الخمس إلى العشر القادمة."

يبدو أن تعليقات بيتشاي الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي قد ابتعدت عن مخاوفه من أن جوجل قد تتخلف عن جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي، ففي ديسمبر 2022 بعد أسابيع فقط من ظهور ChatGPT، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة Google أعلنت "الرمز الأحمر" للشركة خوفًا من أن يحل برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ OpenAI محل محرك بحث Google يومًا ما.

وأوضح بيتشاي: "من المهم بالنسبة لنا أن نربط المستخدمين بما هو موجود على شبكة الإنترنت، ونحن نعمل بعمق للتأكد من استمرار ذلك في العمل بشكل جيد".