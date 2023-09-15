شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا تلتقط صورة لصخرة على شكل ثمرة "الأفوكادو" بالمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت المركبة الفضائية Perseverance التابعة لناسا صورة جديدة لصخرة تشبه ثمرة الأفوكادو على سطح كوكب المريخ، فمنذ هبوطها على الكوكب في 18 فبراير 2021، اجتازت المركبة فوهة جيزيرو على الكوكب بحثًا عن علامات الحياة القديمة.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإن من بين هذه الصور زوج من الصخور، والتي تشبه ثمرة الأفوكادو الناضجة المقطوعة إلى النصف.

يقع النصف المستدير رأسًا على عقب في مقدمة الصورة، بينما يبدو النصف الآخر به حفرة مميزة في وسطه، ويعكس السطح الوعر للصخر مظهر ثمر الأفوكادو.

كما تم التقاط الصورة الأخيرة باستخدام كاميرا Mastcam-Z الخاصة بـ Perseverance، والتي تتضمن زوجًا من الكاميرات الموجودة أعلى الصاري الذي يشبه رأس المركبة، حيث تم التقاطها في اليوم المريخي رقم 907 لمركبة المثابرة، وبمساعدة مروحية المريخ Ingenuity، التي تعمل ككشافة للمركبة الجوالة، تستكشف Perseverance حفرة Jezero Crater التي يبلغ عرضها 28 ميلاً (45 كيلومترًا).

ويعتقد العلماء أن هذه الفوهة استضافت بحيرة كبيرة ودلتا نهر منذ مليارات السنين، ومن بين الأهداف الرئيسية للمركبة هو توصيف البيئة القديمة وجمع العينات التي سيتم إعادتها إلى الأرض من خلال المهام المستقبلية.

يضيف هذا الاكتشاف الصخري الأخير إلى مجموعة المستكشف من الصخور ذات الأشكال الغريبة، ففي أغسطس، التقطت المركبة صورة لنتوء يشبه زعانف سمك القرش وصخرة مصاحبة تشبه مخلب السلطعون.

كما رصدت المركبة صخرة على شكل كعكة دائرية بها ثقب في وسطها في يونيو الماضي، والتي قال العلماء إنها قد تكون بقايا نيزك كبير سقط على الكوكب الأحمر.