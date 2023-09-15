شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر تحديثا لبرنامج iPhone 12 فى فرنسا لمعالجة مخاوف الإشعاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقول شركة Apple إنها ستصدر تحديثًا لبرنامج مالكي iPhone 12 في فرنسا، بعد أن أمر المنظمون بوقف مبيعات الهاتف بسبب مخاوف من أن الجهاز ينتهك حدود التعرض للإشعاع الصارمة.

وقالت شركة أبل في بيان لرويترز: "سنصدر تحديثًا للبرنامج للمستخدمين في فرنسا لاستيعاب البروتوكول الذي يستخدمه المنظمون الفرنسيون، ونحن نتطلع إلى استمرار توفر iPhone 12 في فرنسا."

وأمر المنظمون الفرنسيون بحظر طرز iPhone 12 في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد اختبار الهاتف ووجدوا أن معدل الامتصاص النوعي (SAR) – وهو مقدار التردد اللاسلكي الذي يتم امتصاصه في الجسم من الجهاز يتجاوز حدود التعرض للإشعاع الأوروبية، وقالت بلجيكا إنها ستراجع النتائج الفرنسية ، وقالت ألمانيا وإيطاليا والمزيد من الدول إنها ستراقب الوضع.

وتم طرح iPhone 12 للبيع لأول مرة في أواخر عام 2020، لكن هيئة تنظيم ANFR الفرنسية أجرت اختبارات على أكثر من 140 هاتفًا مؤخرًا لضمان الالتزام بمعايير الإشعاع.

ورفضت شركة Apple هذه المزاعم وقالت: "يرتبط هذا ببروتوكول اختبار محدد يستخدمه المنظمون الفرنسيون وليس مصدر قلق يتعلق بالسلامة" مع iPhone 12 نفسه. يقول جان نويل بارو، وزير الشؤون الرقمية الفرنسي، في تصريح لرويترز : "تستعد الوكالة الوطنية للأبحاث (ANFR) لاختبار هذا التحديث بسرعة".

ظهرت المخاوف بشأن مستويات إشعاع iPhone 12 وحظر المبيعات الفرنسي في نفس اليوم الذي أعلنت فيه Apple عن هواتف iPhone 15 و iPhone 15 Pro الجديدة التي من المقرر إطلاقها في 22 سبتمبر.