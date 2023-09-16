شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: SpaceX قد تحصل على ترخيص لإطلاق المركبة الفضائية الثانية فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة SpaceX للإقلاع الثانى على الإطلاق لمركبة Starship، أقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، من موقع Starbase الخاص بها في جنوب تكساس، والسيارة التي من المقرر أن تحقق هذه القفزة جاهزة للانطلاق ، وفقًا لمؤسس الشركة ومديرها التنفيذي إيلون ماسك، وتحتاج شركة SpaceX فقط إلى الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك رخصة الإطلاق من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA).

من الممكن أن يأتي هذا الترخيص قريبًا، ولكن ربما ليس بالسرعة التي يريدها " ماسك

وقالت بولي تروتنبرج، القائم بأعمال مدير إدارة الطيران الفيدرالية، للصحفيين على هامش المؤتمر: "نحن نعمل بشكل جيد معهم وأجرينا مناقشات جيدة، والفرق تعمل معًا وأعتقد أننا متفائلون [بشأن إصدار ترخيص] في وقت ما من الشهر المقبل" وفقا لرويترز .

وأنهت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA ) يوم الجمعة الماضي (8 سبتمبر) تحقيقاتها بشأن الرحلة الأولى لمركبة ستارشيب، والتي حدثت في 20 أبريل. وتهدف هذه المهمة الاختبارية إلى إرسال المرحلة العليا من مركبة ستارشيب التي يبلغ ارتفاعها 165 قدمًا (50 مترًا) إلى معظم الطريق حول الأرض. مع استهداف الهبوط في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي.

لكن ستارشيب عانت من عدة مشاكل بعد وقت قصير من إطلاقها، بما في ذلك فشل مرحلتيها في الانفصال، وقامت شركة سبيس إكس بتفجير المركبة عمدا على ارتفاع فوق خليج المكسيك.

وحفزت هذه المشكلات إدارة الطيران الفيدرالية على إجراء تحقيق مؤسف، والذي حدد 63 "إجراءً تصحيحيًا" ويجب على SpaceX اتخاذه، لقد عالجت الشركة الإجراءات الـ 57 التي كانت مطلوبة قبل إطلاق الرحلة 2، حسبما قال ماسك مؤخرًا عبر موقع X (تويتر سابقًا). وتتعلق الإجراءات التصحيحية الستة الأخرى بالمهام المستقبلية، وفقا لرجل الأعمال الملياردير.

وقد يظل الجدول الزمني للرحلة الثانية التي ستكون أهدافها مماثلة لأهداف مهمة أبريل غامضًا حتى بعد أن تصدر إدارة الطيران الفيدرالية ترخيصًا، كما أشارت رويترز.

وكتبت رويترز: "ستظل شركة SpaceX بحاجة إلى موافقة بيئية منفصلة من هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية قبل الإطلاق". "لم يذكر تروتنبرغ المدة التي قد يستغرقها ذلك."

يرغب " ماسك " في قيادة المركبة الفضائية قدر الإمكان وهذا يتماشى مع روح SpaceX: تقوم الشركة بالتكرار بسرعة وتثبت تصميماتها أو تجد مشكلات فيها من خلال رحلات تجريبية.