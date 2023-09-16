شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من Premium X تمكنك من إخفاء "الإعجابات" الخاصة بك عن المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منصة X في تغريدة، إذا كنت مشتركًا متميزًا في موقع التواصل الاجتماعي X، المعروف سابقًا باسم تويتر، فيمكنك الآن إخفاء علامة التبويب "الإعجابات" الخاصة بك عن الجمهورعند تفعيل الميزة، من المفترض أن تختفي علامة التبويب الخاصة بالإعجابات تمامًا من الملف الشخصي لمستخدم X Premium .

هذه الخطوة هي أحدث ميزة يوجهها X للمستفيدين الذين يدفعون اشتراك شهري، فإنه استمرار لجهود X المحفزة لجذب المزيد من المشتركين، لا سيما بالنظر إلى انخفاض إيرادات الإعلانات الأمريكية للشركة بنسبة 60 %، وأيضًا وسيلة للمشتركين المميزين لإخفاء حقيقة إعجابهم بالتغريدات البغيضة أو المشكوك فيها، يمكنك الاشتراك كعضو مميز مقابل مبلغ يصل إلى 8 دولارات شهريًا أو 84 دولارًا سنويًا، مما سيمنحك أيضًا وصولاً مبكرًا إلى الميزات الجديدة، وبالطبع علامة الاختيار الزرقاء التي تم التحقق منها، وفقاً لموقع engadget.

يفكر المزيد من الشخصيات العامة والمسؤولين أن يأخذون X في عروضهم المميزة بعد هذا الإعلان، تاريخيًا، شهدنا حدوث أزمات علاقات عامة لسياسيين مثل تيد كروز، الذي نسي أن إعجاباته كانت علنية عندما قام حسابه في عام 2017 "بنشر" مقطع إباحي.