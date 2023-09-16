شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تطلق شركة Virgin Galactic مهمتها السياحية الفضائية التالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة Virgin Galactic للطيران مرة أخرى مطلع الشهر المقبل، حيث أعلنت الشركة أنها تستهدف يوم 5 أكتوبر لإطلاق Galactic 04، وهي رحلتها الفضائية التجارية الرابعة والمهمة الفضائية التاسعة بشكل عام.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، سيكون على متن المركبة ثلاثة سائحين فضائيين، من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباكستان، وبالتالي فإن Galactic 04 ستفتح آفاقًا جديدة، حيث إنه لم يصل أحد من باكستان إلى الحدود النهائية من قبل.

لم تصدر Virgin Galactic أسماء ثلاثي Galactic 04 بعد، ومع ذلك، أدلى أحد أفراد الطاقم بمثل هذا الإعلان بنفسه.

كتب تريفور بيتي، مدير الإعلانات البريطاني، الذي اشترى تذكرته منذ أكثر من 15 عامًا، اليوم على موقع X (تويتر سابقًا): "في يوم الخميس الخامس من أكتوبر، سأسافر إلى الفضاء.. لقد انتظرت طوال حياتي لكتابة هذه الكلمات".

ستنطلق Galactic 04 من Spaceport America في نيو مكسيكو، حاملة العملاء إلى الفضاء شبه المداري والعودة.

سينطلقون فى الرحلة على متن الطائرة الفضائية VSS Unity التابعة لشركة Virgin، والتي سيتم نقلها إلى السماء بواسطة مركبة حاملة تسمى VMS Eve.

وستحرر الوحدة على ارتفاع حوالي 50000 قدم (15000 متر)؛ حيث ستتحرك بعد ذلك بتشغيل محركها الصاروخي للوصول إلى الفضاء شبه المدارى.