شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إزاى.. كيفية التقاط لقطة شاشة على ساعة أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الممكن بسهولة التقاط لقطة شاشة على جهاز iPhone أو جهاز MacBook أو جهاز iPad الخاص بك، ولكن ماذا عن ساعة أبل Apple Watch الخاصة بك؟ إذا كان هناك تنبيه تريد الحفاظ عليه، أو كنت تريد إظهار وجه ساعتك لصديق، فيمكنك القيام بذلك بسهولة دون استخدام جهاز iPhone الخاص بك لالتقاط صورة لساعتك.

تحتوي Apple Watch على طريقة مدمجة تجعل التقاط لقطة الشاشة أكثر سهولة، ولا يستغرق الأمر سوى بضع خطوات لتمكينها، وإليك كيفية التقاط لقطة شاشة على Apple Watch.





كيفية إعداد ميزة لقطة الشاشة على ساعة Apple Watch

لالتقاط لقطة شاشة على Apple Watch، عليك أولاً تمكين الميزة، والتي يمكنك القيام بها مباشرة من جهازك القابل للارتداء، وما عليك سوى الدخول إلى إعدادات الساعة واختيار عام، ثم انتقل إلى لقطات الشاشة، و قم بالتبديل إلى خيار تمكين لقطات الشاشة.





كيفية إعداد ميزة لقطة الشاشة من جهاز iPhone

يمكنك أيضًا استخدام جهاز iPhone الخاص بك لإعداد ميزة لقطة الشاشة لساعتك، وذلك بالانتقال إلى تطبيق Watch، وحدد عام، ثم قم بالتمرير لأسفل لتبديل خيار تمكين لقطات الشاشة.





كيفية التقاط لقطة للشاشة على ساعة أبل

لالتقاط لقطة شاشة على Apple Watch، اضغط على Digital Crown والزر الجانبي في الوقت نفسه، سوف يذهبون مباشرة إلى مكتبة الصور الخاصة بك.





كيفية عرض لقطات شاشة Apple Watch

يمكنك العثور على لقطات شاشة Apple Watch في تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك ضمن أنواع الوسائط في مجلد لقطات الشاشة. إذا كنت ترغب في رؤية لقطات الشاشة هذه على الساعة نفسها، فيمكنك مزامنة الألبوم من جهاز iPhone الخاص بك لعرضها على ساعتك.

ولتمكين ذلك، انتقل إلى تطبيق Watch، واضغط فوق الصور وحدد مزامنة الصور، ثم اضغط فوق مزامنة الألبوم لربط الألبوم الذي تختاره.