شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة التحقق التلقائى من رمز الأمان تجريبيًا لمستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن واتساب، تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة ميتا، أنه سيطرح رموز الأمان التلقائية في الأشهر المقبلة، وظهرت لمستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد، حيث كانت الشركة قد كشفت عن الميزة في أبريل الماضي والتي تهدف إلى تحسين أمان التطبيق.

وفقًا لتقرير صادر عن WABetainfo، فإن أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام Android 2.23.19.15 متاح الآن للتنزيل لعدد محدود من مختبري الإصدار التجريبي، فهو يوفر ميزة التحقق تلقائيًا من رموز الأمان للتشفير الشامل.

شاركت المنصة لقطة شاشة تقترح شاشة التحقق من التشفير المُجددة، ومن خلال هذه التحسينات، سيحاول التطبيق التحقق تلقائيًا مما إذا كانت الرسائل مشفرة من طرف إلى طرف دون الحاجة إلى أي تدخل من المستخدم.

تُسمى هذه العملية "شفافية المفاتيح" وهي تعمل على تحسين الأمان والخصوصية الشاملة لمحادثاتنا من خلال التحقق مما إذا كان المستخدمون يستخدمون اتصالاً آمنًا.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن واتساب لا يزال يوفر للمستخدمين ميزة التحقق اليدوي في حالة فشل التحقق التلقائي أو عدم توفره.

كيف سيساعد المستخدمون؟

ستعمل عملية "شفافية المفاتيح" على جعل التحقق من التشفير الشامل أكثر سهولة وأسرع.

سيؤدي ذلك إلى تبسيط عملية التحقق، مما يسهل على المستخدمين ضمان أمان رسائلهم.

تعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في المواقف التي يكون فيها المسح التقليدي لرمز الاستجابة السريعة أو التحقق اليدوي معقدًا، كما هو الحال عندما يحتاج المستخدمون إلى التحقق من التشفير عن بُعد.

علاوة على ذلك، من خلال أتمتة التحقق من رمز الأمان، "يهدف واتساب إلى توفير المزيد من الأمان والراحة لمستخدميه دون أي جهد إضافي من جانبهم عند التحقق من التشفير الشامل."

إلى جانب هذه الميزة، قدم واتساب أيضًا ميزتين أمنيتين: حماية الحساب والتحقق من الجهاز. ستوفر هذه الميزات أيضًا طبقة إضافية من الحماية لمستخدمي واتساب.