شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر أبل يواجه مشاكل مع تسابق المستخدمين على الطلب المسبق لـ iPhone 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه متجر أبل Apple Store بعض المشكلات حيث تسابق المتسوقون للطلب المسبق لجهاز iPhone 15 الجديد، فتم فتح الطلبات المسبقة للهاتف رسميًا، بعد الكشف عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبعد مرور بضع دقائق انهار متجر Apple Store، على الأرجح لأنه كان ممتلئًا بالطلبات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لجأ العملاء الغاضبون إلى X (المعروف سابقًا باسم Twitter) للتنفيس عن إحباطهم، كتب أحد المستخدمين، مات والاس: "آبل هي أكبر شركة في العالم ولا يمكنهم حتى إعداد موقعهم الإلكتروني في وقت إطلاق iPhone 15 المخطط له!"

وشارك آخر لقطة شاشة لرسالة خطأ مصحوبة بالمنشور: "أنا: خذ أموالي!.. أبل: لا!"

كتب المستخدم كايل ثاير: "كان الطلب المسبق على iPhone سيئًا للغاية، تعطل تطبيق Apple Store عدة مرات، وفقدت طلبي المسبق"، مضيفا "أخرجت الكمبيوتر المحمول ومازلت غير قادر على إنجاز المهمة لمدة 15 دقيقة تقريبًا."

وأضاف Symone B. Beez: "حتى شركة Apple، وهي شركة تبلغ قيمتها 3 تريليون دولار، تأخرت في إطلاق منتجها iPhone 15".

ظل متجر Apple Store معطلاً لمدة 15 دقيقة تقريبًا قبل أن يبلغ العملاء عن قدرتهم على الوصول إليه مرة أخرى.

كشفت شركة Apple عن هاتف iPhone 15 الذي طال انتظاره في حدث "Wonderlust" الذي أقامته الشركة في كاليفورنيا يوم الثلاثاء الماضى.

ويبدأ النطاق القياسي للهواتف بسعر 799 دولارًا، ويأتي بنفس الشاشات مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة التي حصل عليها المستخدمون من الجيل الأخير من أجهزة iPhone.

لكن الهاتف الجديد يتميز بإعادة تصميم كبيرة لشاشته، حيث تم استبدال "الشق" الموجود في الجزء العلوي من الهاتف، والذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه عيب في التصميم.

يأتي الجهاز الرئيسي أيضًا بخمسة ألوان جديدة، الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود، ويحتوي على كاميرا مطورة من شأنها أن تسمح بتكبير أكثر قوة.

تقول Apple إن iPhone 15 سيتمتع بعمر بطارية يدوم طوال اليوم، وأن iPhone 15 Plus سيحتوي على بطارية أكبر، لكن ليس من الواضح كم من الوقت سيستمر أي منهما.

وأكدت شركة Apple أيضًا أن iPhone 15 سيأتي مزودًا بمنفذ شحن USB-C، وهو نفس المنفذ المستخدم حاليًا لشحن أجهزة iPad وMac.