شكرا لقرائتكم خبر عن آبل تحدث تطبيقات هواتف أيفون 12 بعد تحذير فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل، أنها ستطرح تحديثًا لتطبيقات هواتف أيفون 12 التي يبلغ عمرها 3 سنوات، استجابة لتحذيرات السلطات الفرنسية من مجال الاشعاع الكهرومغناطيسي للهواتف.

وقالت الشركة الأمريكية، إن التحديث سيضع في الاعتبار الاختبارات التي أجرتها هيئة آيه.إن.إف.آر، المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات في فرنسا.

وفاء بالمعايير العالمية

أكدت آبل أن هذه الخطوة مرتبطة ببرتوكول اختبار محدد يستخدم في فرنسا ولا يرتبط بمخاوف تتعلق بسلامة مستخدمي أيفون 12.

وشددت على أنه منذ طرحه في 2020 يحصل الهاتف على شهادة الوفاء بالمعايير العالمية.

يذكر أن هيئة آيه.إن.إف.آر، قالت إن إنه لن يتم السماح ببيع هواتف أيفون 12 في المتاجر الفرنسية، مضيفة أنه إذا لم تقم آبل بالتغييرات اللازمة في أقرب وقت سيتم إلزامها بسحب الهواتف من العملاء.

وأجرت الهيئة الفرنسية اختبارات معملية على 141 هواتف أيفون 12 لتحديد كمية الاشعاع الكهرومغناطيسي التي يمتصها الجسم خلال تشغيل الهاتف، وكشفت الاختبارات أن الهواتف تصدر كميات أكبر من المسموح به.