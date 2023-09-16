شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خطة استخدام النطاق الترددي لأنظمة اتصال المركبة بالأشياء "V2X" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، خطة استخدام النطاق الترددي 5.9 جيجاهرتز لأنظمة اتصال المركبة بالأشياء (V2X)، وتعنى الخطة بتحديد توجــه الهيئــة فــي توفيــر التــرددات لهذه الأنظمة فــي المملكــة.

وذلك بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في أنظمة النقل الذكي، وتمكين المركبات ذاتية القيادة مستقبلا، كما ستسهم هذه الأنظمة في تحسين جودة الحياة في المملكة عبر رفع مستوى السلامة على الطرق ، وتوفيـر البيانـات الإرشـادية لقائـدي المركبـات.

تمكين أحدث التقنيات

بينت الهيئة أن الخطة تتضمن دراسة التطبيقات وأنواع اتصالات المركبة بالأشياء (V2X)، وأبرز التطورات لهذه التطبيقات، إضافة إلى دراسة الممارسات التنظيمية للدول، ونتائج تحليل مرئيات العموم، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تمكين أحدث التقنيات لهذه الأنظمة وهي اتصال المركبة بالأشياء عبر الشبكات الخلوية (C-V2X).

وأوضحت أن ذلك لعدة أســـباب، من أهمها، حالات الاســتخدام المتقدمة التي توفرها التقنية وتكاملها مع شـــبكات الجيل الرابع والجيل الخامس التي يمكن استغلالها في هذه الأنظمـــة.

وتأتي الخطة استكمالا لتنفيذ خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021 – 2023، وامتدادا للإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2025، وذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق مستقبل مزدهر وآمن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.