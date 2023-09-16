تكنولوجيا: سوني تعلن عن مجموعة ألوان Deep Earth لجهاز PlayStation 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن مجموعة جديدة من الألوان لجهاز PlayStation 5 الخاص بها. يُقال إن هذه المجموعة الجديدة، والتي يطلق عليها مجموعة Deep Earth، مستوحاة من “الدرجات اللونية الجميلة والقوية الموجودة في أعماق كوكب الأرض“.

هناك ثلاثة ألوان تشكل جزءًا من هذه المجموعة: الأحمر البركاني، والكوبالت الأزرق، والفضة الخالصة.

ويعتبر اللون الأحمر البركاني أكثر ثراءً وإشراقًا من اللون الأحمر من مجموعة Cosmic Red التي تم الإعلان عنها مسبقًا، والتي كانت ذات لون أرجواني. ويتميز اللون الجديد أيضًا بلمسة نهائية معدنية، مما يمنح الجهاز لمعانًا أكثر.

يأخذ إصدار الكوبالت الازرق أيضًا درجة لون أعمق للون الأزرق مما رأيناه مع Starlight Blue المعلن عنه سابقًا، ويحتوي على لمحات من اللون الأرجواني. ومثل اللون الأحمر، يتمتع الازرق الكوبالت بلمسة نهائية معدنية.

وأخيرًا، الفضة الخالصة هي مجرد درجة فضية لامعة واضحة مع نفس اللمسة النهائية المعدنية مثل اللونين الآخرين.

وكما هو الحال مع مجموعة خيارات الألوان السابقة، ستكون مجموعة Deep Earth متاحة فقط كأغطية ووحدات تحكم اختيارية للمالكين الحاليين، مما يعني أنه لا يمكنك شراء جهاز PS5 جديد بهذه الألوان.

يبلغ سعر الأغطية الاختيارية 60 دولارًا لكل منها، ويبلغ سعر وحدات التحكم DualSense حوالي 75 دولارًا. وتبدأ الطلبات المسبقة في 4 أكتوبر، مع توفر اللون الأحمر البركاني والأزرق الكوبالت بدءًا من 3 نوفمبر 2023 والفضة الخالصة ستكون متاحة في 26 يناير 2024.

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