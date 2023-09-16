تكنولوجيا: الكشف عن تاريخ إطلاق سلسلة Redmi Note 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق سلسلة Redmi 13 في الصين في 21 سبتمبر. ومن المقرر أن يبدأ حدث الإطلاق في الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي (11 مساءً بالتوقيت العالمي).

ويؤكد الملصق الدعائي وجود ثلاثة أجهزة Redmi Note 13؛ Note 13 5G وNote 13 Pro وNote 13 Pro+.

يضم الملصق Note 13 Pro+ على الجانب الأيسر وNote 13 Pro على الجانب الايمن. ويمكننا أن نرى أن الطراز الأعلى يحتوي على شاشة منحنية ونسيج خلفي مع العديد من الكتل الملونة.

سيحتوي كلا الطرازين على كاميرات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل والذي من المتوقع أن يكون ISOCELL HP3 من سامسونج، وهو نفس المستشعر الرئيسي الموجود في Redmi Note 12 Pro+.

يوجد ايضًا تأكيد بأن Note 13 Pro+ سيصل مع معالج شرائح Dimensity 7200 Ultra.

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