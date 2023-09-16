شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيقة عرض إعلانات فى محادثات واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز، نقلاً عن مناقشة مع فريق WhatsApp وMeta، عن وجود محادثات حول تحقيق الدخل من محادثات واتساب من خلال عرض الإعلانات فيها، إلا أن مسئول فريق واتساب نفى الأمر.

وإذا كان الأمر صحيحًا فسيعني في الأساس أن فيسبوك وواتساب يتراجعان عن الوعد الذي قطعاه سابقًا للمستخدمين.

وأشار التقرير الإخباري في وقت سابق إلى أن الفرق في ميتا تناقش إمكانية إضافة إعلانات إلى شاشات دردشة واتساب لزيادة الإيرادات.

ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار واضح حتى الآن، حيث يناقش موظفو ميتا، ما إذا كان هذا من شأنه أن يثير مخاوف المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن ميتا تفكر أيضًا في تقديم رسوم اشتراك لتجربة واتساب خالية من الإعلانات، لكن العديد من المطلعين يعارضون هذه الفكرة.

وأشار التقرير إلى أنه إذا تم تشغيل تكامل الإعلانات، فإن واجهة واتساب ستشبه كيفية وضع الإعلانات بين المحادثات في فيسبوك ومسنجر ورسائل البريد الإلكتروني في Gmail.

في حين أن الإعلانات في محادثات واتساب لا تبدو محتملة في الوقت الحالي، فقد يقول المستخدمون المهتمون بالخصوصية إن واتساب تراجع عن الوعد الذي قطعه في عام 2014.

وقبل بضع سنوات، قرر فيسبوك ربط البيانات التعريفية، بما في ذلك أرقام الهواتف، من مستخدمي واتساب مع مستخدمي فيسبوك.

في حين أن هذا قد لا يكون له الكثير من الآثار المترتبة على عرض الإعلانات داخل واتساب، فمن المحتمل أن يستخدم فيسبوك البيانات لتكوين ملف تعريف للمستخدمين لعرض الإعلانات عليهم على فيسبوك وإنستجرام، وقد جذبت هذه الخطوة اهتمام الجهات التنظيمية الحكومية، بما في ذلك في الهند.

وفي الوقت نفسه، قدم واتساب حسابات الأعمال، لا تحتوي الدردشات التي يتم إجراؤها من خلال هذه الحسابات على ضمانات الخصوصية المماثلة المتوفرة للمحادثات الخاصة للمستخدمين الفرديين.