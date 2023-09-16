تكنولوجيا: رصد سلسلة Galaxy S24 في قاعدة بيانات 3C دون تغيير في تقنية الشحن السريع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات 3C عن قدرة الشحن في سلسلة Galaxy S24 المرتقبة، حيث تؤكد التسريبات على أن الإصدارات القادمة لن تأتي بتغيير في تقنية الشحن السريع عن الإصدارات الحالية.

أشارت بعض التقارير السابقة إلى أن سامسونج قد تتجه إلى ترقية تقنية الشحن في إصدار Galaxy S24 Ultra القادم إلى قدرة 65W، إلا أن التسريبات التي جاءت من منصة 3C في الصين أكدت على أن سلسلة Galaxy S24 تأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W أو 45W.

ولقد سجل هاتف Gaalxy S24 بنموذج رقم “SM-S9210″، وبتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، وهي نفس قدرة الشحن التي قدمت في هاتف Gaalxy S23.

من جانب أخر سجل هاتف Galaxy S24 Plus بنموذج رقم “SM-S9260″، بينما سجل هاتف S24 Ultra بنموذج رقم “SM-S9280” على أن يدعم الإصدارين تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

كما تؤكد التسريبات التي جاءت من منصة 3C على أن سامسونج لن تقدم وحدة الشحن داخل محتوى الصندوق في سلسلة Galaxy S24.

أيضاً من المقرر أن تدعم سامسونج إصدارات Galaxy S24 Plus، وGalaxy S24 Ultra بتحسينات في سعة البطارية مقارنة بإصدارات الشركة السابقة من هواتف Galaxy S23 Plus، وGalaxy S23 Ultra، ومن المتوقع أن يأتي الهاتفين بقدرة بطارية 5000 mAh.

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