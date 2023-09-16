شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض تمويل التكنولوجيا المالية الأوروبية بنسبة 70% فى النصف الأول من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثر تمويل التكنولوجيا المالية في أوروبا بشكل كبير بالبيئة الاقتصادية الصعبة، حيث جمعت الشركات الناشئة في هذا القطاع ما مجموعه 4.6 مليار يورو في النصف الأول من عام 2023 - بانخفاض 70% من 15.3 مليار يورو في النصف الأول من عام 2022، وفقا لتقرير صادر عن شركة Finch Capital.

وقال رادبود فلار، الشريك الإداري في شركة Finch: "منذ منتصف عام 2022، شهدنا زيادة في انضباط الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة، مما أدى إلى انخفاض التمويل، وتسريح العمال، وانخفاض الاكتتابات العامة الأولية، والهروب إلى الجودة، والتركيز على كفاءة رأس المال".

وشهد النصف الأول من هذا العام انخفاضًا بنسبة 48% في عدد الصفقات (434 في المجموع) إلى جانب انخفاض بنسبة 84% في أحجام معاملات الاندماج والاستحواذ، مقارنة بمستويات 2022 المكافئة، كذلك انخفض إجمالي نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ بنسبة 5% فقط، مع تطابق الأحجام مع مستويات العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، على الرغم من أن أفضل 20 جولة تمويلية عادت إلى مستويات ما قبل عام 2020، إلا أن الاستثمار انخفض بشكل أكبر بالنسبة للبقية، والتي شكلت أقل من 40% من إجمالي حجم الصفقة. وتأثرت الشركات الناشئة في المراحل من السلسلة A إلى C بشكل أكبر، وفي المقابل استمرت الجولات التأسيسية في جذب التمويل.

ومن منظور التقييم، انسحبت الأسواق العامة إلى مستويات عام 2019، بعد نمو قياسي في الفترة 2020-2021، لكنها تظهر علامات الاستقرار. وتنتقل الأسواق الخاصة أيضًا إلى مستويات التقييم لعام 2019 بوتيرة مماثلة ولكن أبطأ

وأشار فلار إلى أنه "يجب أن نبدأ أيضًا في رؤية انتعاش بطيء لسوق الاكتتابات العامة الأولية في الفصل الدراسي المقبل حيث بدأت التقييمات في الارتفاع ببطء وانخفاض التضخم".





التشفير آخذ في الارتفاع

اجتذبت العملات المشفرة والإقراض معظم الاستثمارات، مما أدى إلى إزاحة المدفوعات والخدمات المصرفية - وهي فئة مرنة تقليديًا شهدت نشر رأس مال قياسي في عام 2022.

وتُصنف واحدة من كل ثلاث شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على أنها عملات مشفرة/بلوكشين.

من B2C إلى B2B

كما وجد التقرير أن الاتجاه السائد في السنوات الماضية نحو التكنولوجيا المالية B2B موجود ليبقى، أحد الأسباب وراء ذلك هو الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا التنظيم مع تزايد توحيد المدفوعات والخدمات المصرفية المفتوحة، والسبب الآخر هو التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع التأمين.

المملكة المتحدة تقود التمويل

باعتبارها نقطة ساخنة راسخة في مجال التكنولوجيا المالية، أظهرت المملكة المتحدة مرونة أكبر واستحوذت على أكثر من 50% من التمويل في أوروبا.

ومع ذلك، شهدت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا أيضًا انخفاضًا بنسبة 70% في قيمة التمويل، وسجلت بولندا أكبر انخفاض بنسبة 89.9%. بشكل عام، شهدت البلدان التي تتمتع بقاعدة مستثمرين نشطة من السلسلة A-B، صمود التقييمات مع زيادات طفيفة في تقييمات ما بعد المال.

"الوضع الطبيعي الجديد"

"إن التوحيد والتدفقات الاستثمارية الأكثر تنافسية، جنبًا إلى جنب مع المستويات الكبيرة من رأس المال غير المستغل، سيؤدي إلى نضج قطاع التكنولوجيا المالية.

قال فلار: "يوضح هذا المستوى الطبيعي الجديد من النشاط إعادة تركيز النظام البيئي للتكنولوجيا المالية على الاستدامة طويلة المدى مقابل المكاسب قصيرة المدى".

وعلى الرغم من أن البيئة العامة ستظل تمثل تحديًا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، إلا أنه أضاف أن هذا سيؤدي إلى "نظام بيئي أكثر صحة واستدامة لبدء التشغيل والتوظيف والمستثمرين".