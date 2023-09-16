شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توفر تحديثات تلقائية لأجهزة كروم بوك لمدة 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على إطالة عمر أجهزة كروم بوك من خلال توفير تحديثات تلقائية منتظمة لها لمدة 10 سنوات كاملة، ما يساهم في جلب ميزات جديدة مع تحسين ميزات الأمان لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضًا.

ستتلقى أجهزة كروم بوك التي تم إصدارها اعتبارًا من عام 2021 فصاعدًا التحديثات تلقائيًا لمدة عقد بدءًا من عام 2024، ومع ذلك إذا كان لديك جهاز كروم بوك قديم، فيمكن للمستخدمين ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات اختيار تمديد التحديثات لمدة 10 سنوات من إصدار النظام الأساسي.

ميزات البطارية الجديدة لأجهزة كروم بوك

أعلنت جوجل أنها ستقدم ميزات مثل الشحن التكيفي ووضع توفير طاقة البطارية إلى معظم الأنظمة الأساسية المتوافقة لتحسين صحة بطارية الأجهزة، سيمنع الشحن التكيفي جهاز كروم بوك من الشحن بالكامل وسيبقيه عند نسبة 80%، مما سيساعد على إطالة عمر البطارية الإجمالي للجهاز.

سيتم شحن الجهاز بالكامل قبل أن ينفصل المستخدم عادةً عن مصدر الطاقة، كذلك يمكن العثور على خيار "الشحن التكيفي" في الإعدادات > الجهاز > قائمة الطاقة، والتي يمكن للمسئولين تمكينها افتراضيًا على الأجهزة المُدارة.

قدمت جوجل أيضًا تفضيل "حد الشحن"، والذي سيقلل من السعة القصوى للجهاز مع تقدم عمر البطارية، وبالتالي إطالة عمر البطارية.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت الشركة ميزة "توفير الطاقة" التي تعمل على تقليل أو إيقاف العمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة لزيادة عمر بطارية الجهاز، كما يمكن العثور على مفتاح "توفير الطاقة" في الإعدادات، بينما سيقوم ChromeOS بتشغيله تلقائيًا عندما ينخفض ​​مستوى البطارية إلى 20%، سيسمح الإشعار للمستخدمين بـ "إيقاف تشغيل موفر الطاقة"، كما يحتوي متصفح كروم بالفعل على ميزة توفير الطاقة، كذلك ستتوفر ميزتا "الشحن التكيفي" و"موفر الطاقة" لمعظم الأنظمة الأساسية المتوافقة في الأشهر المقبلة.

تطرح جوجل أيضًا تحديثات للسماح للفنيين ومراكز الإصلاح المعتمدة بإصلاح أجهزة كروم بوك بدون مفاتيح USB فعلية، مما يقلل من وقت حل المشكلات المستندة إلى البرامج بنسبة تزيد عن 50%. يمكن للمدارس الوصول إلى برنامج الإصلاح الذاتي من جوجل، والذي يوفر الأدلة وكتيبات الإصلاح، كذلك أضافت جوجل ميزة الخرائط لمساعدة المستخدمين في تحديد مواقع مراكز إعادة التدوير لإعادة التدوير.