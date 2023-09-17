شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة ناسا تلتقط منظرًا جديدًا لكوكب المشترى مع قمره البركانى آيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت مهمة جونو التابعة لناسا صورة جديدة لكوكب المشتري مع قمره البركاني آيو، حيث التقطت جونو هذا المشهد الجديد أثناء مرورها بالقرب من آيو قبل تحليقها الثالث والخمسين بالقرب من كوكب المشتري، وتلتقط الصورة كوكب المشتري في المقدمة مع منظر قريب لأحزمة السحاب الملونة والبقع الدوامة الخاصة بالكوكب، كما تُظهر قطعة آيو التي تم التقاطها في الخلفية، سطح القمر الداكن والأحمر المنصهر.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، فإنه باستخدام البيانات الأولية من أداة JunoCam، أعد العالم آلان ميرون فيلاسكيز هذا المنظر الدرامي من خلال تعزيز التباين واللون والحدة للأجرام السماوية.

وكانت المركبة الفضائية على بعد حوالي 32170 ميلاً (حوالي 51770 كيلومترًا) من آيو، وحوالي 245000 ميل (حوالي 395000 كيلومترًا) فوق قمم سحب كوكب المشتري في وقت التقاط الصورة، وفقًا لبيان صادر عن وكالة ناسا.

ويضم كوكب المشتري، وهو أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، ما مجموعه 92 قمرا، ويعد آيو، القمر الخامس لكوكب المشتري، أكبر قليلاً من قمر الأرض ورابع أكبر قمر في النظام الشمسي.

يعد آيو هو الجسم الأكثر نشاطًا بركانيًا في النظام الشمسي، وهو موطن لمئات البراكين التي تثور بانتظام بالحمم المنصهرة وتقذف أعمدة غاز كبريتية على بعد مئات الأميال إلى أعلى في الغلاف الجوي.

أتاحت رحلات الطيران القريبة الأخيرة من آيو للعلماء دراسة القمر البركاني وسطحه بمزيد من التفصيل.

وقال مسئولو ناسا في البيان: "لقد زودت جونو العلماء بأقرب نظرة على آيو منذ عام 2007، وستقوم المركبة الفضائية بجمع صور وبيانات إضافية من مجموعة الأدوات العلمية الخاصة بها خلال مرورها بشكل أقرب في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024".

كما أن الصور التي جمعتها Juno متاحة للجمهور عبر الإنترنت، وأتاح الوصول إلى البيانات الأولية للمركبة الفضائية للعلماء المساعدة في تحقيق آلاف الاكتشافات العلمية المهمة منذ وصول جونو إلى كوكب المشتري في عام 2016.