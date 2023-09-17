شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة مكالمات الفيديو الرمزية: ما هى وكيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح تطبيق واتساب، ميزة الاتصال بالفيديو الرمزي لبعض مستخدميه، وهي متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من اندرويد ويمكن الوصول إليها في إصدار التحديث 2.23.19.14، من خلال هذه الميزة، يهدف واتساب إلى المساعدة في حماية خصوصية المستخدم من خلال إخفاء مظهره الفعلي باستخدام صورة رمزية مع الاستمرار في السماح له بالمشاركة في مكالمة الفيديو، وفقًا لما أوردته WABetaInfo.

تتيح ميزة الاتصال بالصور الرمزية للفيديو للمستخدمين استبدال الفيديو الخاص بهم بصور رمزية فيديو ديناميكية أثناء مكالمات الفيديو، كما تضيف هذه الميزة لمسة ممتعة وشخصية إلى المحادثات، مما يجعل التفاعلات أكثر تعبيرًا بالتأكيد.

كيفية الوصول إلى الميزة؟لتحديد ما إذا كانت هذه الوظيفة مفعلة لحسابك، حاول بدء مكالمة فيديو وتحقق من وجود زر الصورة الرمزية على شاشة الاتصال، كما يمكنك العودة بسهولة إلى وضع الفيديو متى رغبت في ذلك.

يؤدي اختيار وضع الصورة الرمزية للفيديو إلى محاكاة حركات الوجه وتعبيرات المستخدمين في الوقت الفعلي، مما يعزز صحة تفاعلاتهم، ومن خلال تحديد هذا الوضع، فإنك توافق ضمنيًا على إشعار الخصوصية، الذي يوضح كيفية استخدام معلوماتك لتعزيز الخدمة وحمايتها.