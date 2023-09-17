شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يرصد قرصًا مجريًا يطفو فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط تلسكوب هابل الفضائي الوهج الضبابي لمجرة بعيدة، حيث تقع المجرة، المعروفة باسم NGC 3156، على بعد حوالي 73 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة سيكستان، ويتم تصنيفها على أنها مجرة عدسية، وهي عبارة عن تقاطع بين مجرة حلزونية ومجرة إهليلجية، حيث تتميز بانتفاخ مركزي لامع.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، يُعتقد أيضًا أن المجرات العدسية إما استنفدت أو فقدت معظم مادتها بين النجوم، مما يشير إلى أنها موطن لمجموعات نجمية أقدم.



مجرة فى الفضاء

كما أنه في الصورة الحديثة لـ NGC 3156، تظهر الأشكال البيضاوية الخافتة متحدة المركز أكثر سطوعًا بشكل تدريجي نحو المركز مقارنة بحواف المجرة الباهتة.

يقطع خيطان من الغبار البينجمي باللون الأحمر الداكن قرص المجرة، ويدوران حول انتفاخها المركزي، حيث يتم التقاط عدد قليل نسبيًا من الأجسام الكونية في المنطقة المحيطة للمجرة.

التقط هابل هذه الصورة باستخدام بيانات من الكاميرا المتقدمة للمسوحات والكاميرا واسعة المجال 3، وقد ساعد هابل علماء الفلك على دراسة موقع المجرة، والمجموعات النجمية بما في ذلك العناقيد الكروية المكتظة بكثافة، واللون الأسود الهائل.