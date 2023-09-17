شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مع اقتراب فصل الشتاء.. كيف يؤثر الطقس البارد على أجهزة أيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر درجات الحرارة المنخفضة علي جهاز iPhone الخاص بك، فإذا بدأت فجأة في الحصول على عمر بطارية iPhone منخفضة، أو هاتف لا يعمل، فقد يكون السبب هو البرد المفاجئ.

يؤدي الطقس البارد دائمًا إلى شكاوى من مستخدمي iPhone من أن عمر البطارية لا يصل إلى الصفر، ومع ذلك لا داعي للقلق كثيرًا.

ليس من غير المألوف أن يحدث هذا، في الواقع لدى Apple صفحة دعم خاصة مخصصة لشرح المشكلة.

قال صانع iPhone: "قد تتسبب ظروف درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة في تغيير الجهاز لسلوكه لتنظيم درجة حرارته".

"قد يؤدي استخدام جهاز iOS في ظروف شديدة البرودة خارج نطاق التشغيل إلى تقصير عمر البطارية بشكل مؤقت."

تضيف Apple أن درجات الحرارة شديدة البرودة "قد تتسبب في إيقاف تشغيل الجهاز".

تستمر صفحة الدعم: "سيعود عمر البطارية إلى طبيعته عندما تعيد الجهاز إلى درجات حرارة محيطة أعلى."

والمشكلة الحقيقية ليست الطقس البارد - الذي يؤثر مؤقتًا فقط على جهاز iPhone الخاص بك - ولكن الطقس الحار أيضا، بدلاً من ذلك: "استخدام جهاز iOS في ظروف شديدة الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تقصير عمر البطارية بشكل دائم."





لماذا يؤثر الطقس البارد على بطاريات الهاتف؟وفقا لما نقله موقع ذا صن، يستخدم iPhone الخاص بك والهواتف الذكية الأخرى أيضًا بطاريات ليثيوم أيون.

تحتوي هذه البطاريات على سائل إلكتروليت.

إذا أصبح الجو باردًا جدًا ، يمكن لهذا السائل أن يتبلور مثل العسل في مخزن بارد.

إذا حدث هذا فلن تتدفق الكهرباء بشكل صحيح عبر البطارية.

هذا يعني أنه يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى الحصول على عمر بطارية أسوأ بكثير.

في بعض الحالات النادرة قد يعني ذلك إغلاق هاتفك تمامًا.

لحسن الحظ يجب أن يعمل هاتفك كالمعتاد بمجرد أن تشعر بالدفء في مكان ما.