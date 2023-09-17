شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما ميزة محفوظات الدردشة لـ"بينج شات"؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا سبق لك استخدام ميزة بينج شات الجديدة من مايكروسوفت لطرح الأسئلة والاستفسارات وما إلى ذلك، فيجب أن تدرك أن Bing Chat لا يحفظ محفوظات الدردشة وإجاباتها.

بمجرد إغلاق الدردشة، يتم حذف الدردشة، لقد تغير هذا مع طرح مايكروسوفت لسجل الدردشة لـ بينج ، وفقًا لتقارير Windows Central.

بينج شات يحصل على خيار النشاط الأخير

لقد مرت فترة من الوقت أطلقت مايكروسوفت ميزة الدردشة الجديدة في بينج، ولكن بعد إعلان بينج، يبدو أن مايكروسوفت مستعدة لخوض معركة وقد تكون إضافة ميزة محفوظات الدردشة مجرد بداية.

يُطلق على الميزة اسم النشاط الأخير وهي متوفرة على الجانب الأيمن من النافذة، لاحظ أن الميزة في طور النشر وقد تستغرق بعض الوقت للوصول إلى جميع مستخدمي Bing في جميع أنحاء العالم.

كيف تعمل الميزة؟

تشبه ميزة "الأنشطة الحديثة" في دردشة بينج محفوظات المتصفح.

يتم حفظ كل شيء في السجل تلقائيًا وينطبق الشيء نفسه على محفوظات دردشة بينج.

في كل مرة تقوم بالبحث أو السؤال باستخدام دردشة بينج، ستجدها في محفوظات الدردشة مع الإجابة.

يذكر التقرير أن ميزة محفوظات الدردشة في طور النشر وهي متوفرة حاليًا في إصدار الويب من Bing Chat.

وأعلنت جوجل أيضًا عن ميزات وتغييرات جديدة في Bard.

وقد أتاحته أيضًا في أكثر من 180 دولة ومنطقة وألغى قائمة الانتظار.

هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين، استخدام بارد في المناطق المتاحة باستخدام حساب جوجل الخاص بهم فقط.