شكرا لقرائتكم خبر عن أيفون 15 برو..يتميز عن الفئة العادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر أحدث جيل من الهاتف الذكي أيفون الذي أطلقته شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل، الأسبوع الماضي، ميزات واضحة في الفئة أيفون 15 برو مرتفعة الثمن عن الفئة العادية أيفون 15.

وإلى جانب الكاميرات الأقوى والشاشات الأكبر فإن الفئة "برو" الأغلى ثمنا من الهاتف آيفون 15، ستكون مزودة بجسم خارجي من التيتانيوم ومعالج فائق القوة يؤدي إلى تحسن هائل في جودة عرض الصور والفيديوهات، بحسب ما أعلنته آبل.

ميزة أكثر أهمية

في الوقت نفسه فإن الميزة الجديدة الأكثر أهمية في الجيل الجديد من أيفون والموجودة في كل الفئات هي فتحة الشاحن من النوع سي، والتي تتيح استخدام شواحن أي هواتف أخرى في شحن هاتف أيفون.

وهناك خاصية أخرى وصلت قبل شهور قليلة قبل إطلاق آبل لنظارة الواقع الافتراضي، حيث ستكون كاميرا أيفون برو قادرة على التقاط صور ثلاثية الأبعاد، والتي يمكن للمستخدم إضافة نفسه إليه عبر الجهاز.

في الوقت نفسه فإن الابتكارات في نسخة العام الماضي من هواتف آيفون برو وصلت الآن في الفئة القياسية من جيل العام الحالي، وتم تزويد الهاتف القياسي آيفون15 بوحدة استشعار صور بقدرة 48 ميجابيكسل لتقديم صور تحتوي على قدر أكبر من التفاصيل وما يطلق عليه منطقة مسحة العرض "دايناميك أيلاند".