شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تصلح فشل ربط Google Home فى منزلك الذكى؟ اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Google Home سهل الاستخدام نسبيًا، ولكن في كثير من الأحيان ستواجه خطأً يحبط محاولاتك للتفاعل مع منزلك الذكي، وإحدى هذه المشكلات هي الخطأ الخاص بـ "فشل التحقق من المصادقة على الجهاز"، والذي يمنعك من إضافة جهاز مساعد Google مشترك، ولكن يمكن حلها بسهولة.

فيما يلي نظرة سريعة على كيفية إصلاح خطأ "فشل التحقق من المصادقة على الجهاز" في Google Home.

كيفية إصلاح الخطأ "فشل التحقق من المصادقة"

يظهر الخطأ "فشل التحقق من المصادقة" عندما لا تكون عضوًا في الشبكة التي تحاول الاتصال بها. وهذا يعني أنك ستحتاج إلى أن تطلب من أحد أعضاء شبكة Google Home إضافتك إلى المجموعة. لحسن الحظ، يجب ألا تستغرق عملية إرسال دعوة وقبولها وإضافة أداتك إلى الشبكة المنزلية الذكية أكثر من بضع دقائق.

الخطوة 1: أولاً، اطلب من أحد أعضاء شبكة Google Home أن يرسل لك دعوة للانضمام.

الخطوة 2: للقيام بذلك، اطلب منهم فتح تطبيق Google Home الخاص بهم وتحديد المنزل الذي يرغبون في إضافتك إليه.

الخطوة 3: بعد ذلك، حدد الإعدادات، ومن هناك، انقر فوق إضافة عضو رئيسي .

الخطوة 4: اكتب عنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي تريد دعوته وحدد التالي .

الخطوة 5: قم بتأكيد الاختيار بالضغط على التالي مرة أخرى، متبوعًا بإرسال .

الخطوة 6: من خلال إرسال الدعوة، يمكنك الغوص في تطبيق Google Home الخاص بك والتحقق من البريد الوارد الخاص بك.

الخطوة 7: يجب أن ترى دعوة للانضمام إلى الشبكة الجديدة.

الخطوة 8: حدد التالي للانضمام إلى الشبكة.

الخطوة 9: حدد "موافقة"، ثم قم بإنشاء اسم لشبكة Google Home الجديدة.

الخطوة 10: بعد الانتهاء من ذلك، يجب أن تكون الآن قادرًا على تجنب الخطأ "فشل التحقق من المصادقة على الجهاز".