شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار iOS 17 على ملايين الهواتف غدًا.. هل موبايلك مؤهل للتحديث الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن تطرح أبل تحديث iOS 17 الذي طال انتظاره غدًا الإثنين، فيما يجب على الملايين من مستخدمي iPhone في جميع أنحاء العالم التأكد من أن أجهزتهم مؤهلة لذلك.

ويتميز الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS بعدد من التحسينات الكبيرة، بما في ذلك ملصقات جهات الاتصال للمكالمات الهاتفية، وتحسينات على AirDrop ووضع تجربة ملء الشاشة في وضع الاستعداد عندما يكون جهاز iPhone الخاص بك قيد الشحن، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته للتأكد من أن هاتفك مناسب لنظام التشغيل iOS 17:

كيفية الحصول على iOS 17: Back-up من الممارسات الجيدة دائمًا إجراء نسخ احتياطي لأي هاتف ذكي، ولكن أثناء التحديث الرئيسي، يصبح الأمر أكثر أهمية في حالة حدوث خطأ ما، لذا تأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى الثمينة لديك على iCloud أو أي خدمة تخزين أخرى قبل الانطلاق.

مساحة واضحة بعد ذلك، يجب أن يكون لديك بعض المساحة المتوفرة لتنزيل التحديث، وعادةً، يمكن أن يصل حجم تحديثات iOS إلى 10 جيجابايت، لذا، إذا كنت تعلم أن المساحة المتوفرة لديك على وشك النفاد، فقد ترغب في مسح أي تطبيقات غير مستخدمة أو ملفات قديمة.