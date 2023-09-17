تكنولوجيا: إطلاق هاتف Redmi Note 13 Pro مع معالج Snapdragon الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة شاومي التلميح إلى مجموعة Redmi Note 13 على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية قبل حدث الإطلاق الأسبوع المقبل.

للتلخيص، عرضت الشركة سابقًا تصميمات Redmi Note 13 Pro وRedmi Note 13 Pro Plus مع التأكيد أيضًا على نواياها في إطلاق Redmi Note 13 5G منخفض التكلفة.



قبل ذلك، أوضحت الشركة أن Redmi Note 13 Pro Plus سيعتمد على معالج Dimensity 7200 Ultra المقترن بمستشعر الكاميرا الأساسي ISOCELL HP3 Discovery Edition المخصص.

والآن، قامت الشركة بمشاركة بعض عينات الكاميرا المصممة لتسليط الضوء على إعداد الكاميرا متعدد الاستخدامات بالجهاز.

من المفترض أن إصدار ISOCELL HP3 Discovery يسمح لـ Redmi Note 13 Pro Plus بتقديم تكبير حتى 2x و4x في المستشعر، وهو ما يعادل أطوال بؤرية مكافئة 46 مم و 92 مم.

علاوةً على ذلك، تفتخر شركة شاومي بأن إصدار Discovery الحصري يوفر تفاصيل دقيقة فائقة مقارنةً بمعيار ISOCELL HP3 الموجود في Honor 90 وHonor 90 Pro.

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