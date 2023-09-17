كيفية تسجيل المكالمات بدون تنبيه في هواتف ريلمي وأوبو بسهولة

تعرف على كيفية تسجيل المكالمات بدون تنبيه في هواتف ريلمي وأوبو..مؤخرًا واجهت غالبية المستخدمين مشكلة وهي إمكانية تسجيل المكالمات دون أن يتم إخطار الطرف الآخر، حيث زاد معدل الإهتمام بالخصوصية من قبل جوجل، والذي أدى إلى فرضها التنبيه عند الضغط على زر تسجيل المكالمات أثناء المكالمة، وبالتأكيد لا فارق بين تفعيلك له عن قصد أو عن طريق الخطأ، في كل الأحوال سيتمكن جوجل من التقاطك! ليقوم بتفعيل التنبيه عندما تضغط على زر تسجيل المكالمات..فما الطريقة التي تُمكنك من تسجيل مكالمات بدون تنبيه في هواتف ريلمي وأوبو.. تابع لتتعرف على المزيد.

لماذا يتم التنبيه في تسجيل المكالمات؟

تسجيل المكالمات بالنسبة لكثيرين تعدي للخصوصية، وذلك ليس كذبًا، في الوضع الحالي لا يتم تسجيل المكالمة إلا بموافقة الطرفين، بأن يتم إعلام الطرفين بأن هناك تسجيل للحفاظ على الخصوصية، ولكن السؤال؛ هل يمكن أن يضر ذلك بالمرء؟ بالتأكيد..فهناك عمليات النصب والإحتيال التي تحدث من خلال مكالمات الهواتف، والتي لا يمكن توثيقها إلا بتسجيلها، وبالتأكيد لن يحدث ذلك عندما يفضح أمرك ويدرك المتصل(المحتال) أو ما سنفرض حنئذٍ أنه محتال..أنك تقوم بالتسجيل، وحالاتًا آخر حينما تود توثيق المكالمة لهدف الإحتفاظ بنسخة من المكالمة للتذكير بما قيل فيها في حال كانت مكالمات عمل أو ما شابه، فالنسيان هو ما يحركنا حينئذٍ لتسجيل المكالمات! وكل هذه حالات هامة لأن تتطلب إلغاء تنبيه توثيق المكالمات أو تسجيلها، ولحسن الحظ فيمكن ذلك بسهولة في هواتف ريلمي وأوبو.

هل كل هواتف ريلمي وأوبو؟

الجدير بالذكر أنه هناك هواتف ذات إصدارٍ قديم لا تصلح معها تلك الطريقة، حيث لا يظهر زر بدء تسجيل المكالمة حتى ولو قمت بضبط الإعدادات الخاصة بالتسجيل، ولكن تظهر في العديد من الهواتف حديثة الإصدار من كلا الشركتين، والجدير بالذكر أن ريلمي وأوبو كانتا تعتمد تطبيق المكالمات على تطبيق خاص بها، والآن أصبحت تعتمد على تطبيق جوجل الذي يأتي بخاصية التنبيه عند التسجيل، والآن سنوضح كيفية تسجيل مكالمات بدون تنبيه في هواتف ريلمي وأوبو.

تثبيت تطبيق ODialer

وذلك هو الحل البسيط لكي تتمكن من تسجيل مكالمات بدون تنبيه على هواتف ريلمي وأوبو، فتطبيق ODialer هو الذي تحدثنا عنه أعلاه؛ فهو التطبيق الخاص بواجهة ريلمي وأوبو، Realme UI و ColorOS، والذي تم الإستغناء عن اعتباره تطبيقًا افتراضيًا منذ وقتٍ طويل واستبداله بتطبيق مكالمات جوجل، وإذا كنت تحمل هاتف أوبو أو ريلمي قديم ستجد أن التطبيق الإفتراضي هو الذي نتحدث عنه، ولن تزعجك فكرة تسجيل مكالمات بدون تنبيه! وتاليًا سنوضح كيفية تثبيت وتسجيل المكالمات من خلال التطبيق:-

قم بتثبت التطبيق من هنا:

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قم بفتح التطبيق وقم بالسماح بالإعدادات التالية:-

ثم قم باختبار Odialer لأن يكون التطبيق الإفتراضي (التلقائي)

ثم قم بالسماح بالعثور على الأجهزة المجاورة والسماح بالوصول إلى جهات الإتصال

ثم ستجد زر تسجيل المكالمات لتتمكن من تسجيل مكالمات بدون تنبيه من هاتفك بنجاح