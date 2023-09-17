تكنولوجيا: Hisense تكشف النقاب عن جهاز تلفاز Vidda S85 بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Hisense عن جهاز التلفاز المخصص للألعاب Vidda S85 الذي يتميز بحجم 85 إنش، ودقة عرض 4K، ويتوفر بسعر 742 دولار.

يتميز جهاز التلفاز Hisense Vidda S85 بتصميم معدني أنيق بحجم شاشة 85 إنش، ومعدل تحديث 120Hz بتقنية MEMC، وأيضاً دعم لتقنية HDR لآداء أفضل في الألعاب.

كما يأتي جهاز التلفاز بنطاق واسع من التدرج لوني من DCI-P3 بنسبة 96%، أيضاً يدعم Vidda S85 إنتاج 1.07 مليار لون، لذا يقدم الجهاز ألوان مشرقة.

ويدعم جهاز Vidda S85 رقاقة بعدد 4 من أنوية A55، كما يأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة 64 جيجا بايت، ويدعم الجهاز Wi-Fi ثنائي التردد لآداء ثابت وسريع في الإتصال بشبكات الإنترنت، لذا يقدم أفضل آداء في بث الألعاب ومحتوى الفيديو.

وفي نظام الصوتيات تدعم Hisense جهاز التلفاز بعدد 2.1 من القنوات، و2 من المكبرات الصوتية بقدرة 18W، مع مضخم صوتيات بقدرة 25W، كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Atmos لصوتيات واضحة وأكثر عمقاً.

ويدعم Hisense Vidda S85 معايير TÜV لحماية العين من الإجهاد وخفض الومضات، كما سيتاح للمستخدمين بث المحتوى من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الحاسب.

المصدر

اعلان





