ما الجديد في ساعات Apple Watch 9 و Apple Watch Ultra 2 الجديدة

ساعتي Apple Watch 9 و Apple Watch Ultra 2 صدرتا في مؤتمر Wonderlust الأخير لشركة Apple، الساعات مشابهة بشكل كبير لساعات الجيل السابق بلا اختلافات في التصميم، فقط تغييرات داخلية ومزايا اضافية، فما الجديد في ساعات Apple الجديدة؟ هل تستحق الشراء؟ هذا ما نريد عرضه اليوم في هذا المقال فتابع معنا.

مواصفات Apple Watch 9

المعالج Apple S9 ثنائي النواة الشاشة شاشة Retina LTPO OLED بسطوع يصل الى 2000 nits بدقة 484×396 وحجم 1.9 بوصة ذاكرة التخزين بسعة 64GB المستشعرات مستشعر التسارع والجيروسكوب والبوصلة والـBarometer مستشعرات المتابعة الصحية مستشعر نبضات القلب مستشعر قياس مستوى الأكسجين في الدم مستشعر قياس درجة حرارة الجسم بدقة 0.01 درجة البطارية بسعة 308mah تشحن لاسلكيًا

مواصفات Apple Watch Ultra 2

المعالج Apple S9 ثنائي النواة الشاشة شاشة Retina LTPO OLED بسطوع يصل الى 3000 nits بدقة 502×410 وحجم 1.92 بوصة ذاكرة التخزين بسعة 64GB المستشعرات مستشعر التسارع والجيروسكوب والبوصلة والـBarometer مستشعرات المتابعة الصحية مستشعر نبضات القلب مستشعر قياس مستوى الأكسجين في الدم مستشعر قياس درجة حرارة الجسم بدقة 0.01 درجة البطارية بسعة 542mah تشحن لاسلكيًا

أبرز مميزات السوفتوير

اغلب التطويرات التي يمكن ان نتحدث عنها هي مميزات السوفتوير، في الواقع ان مستوى الـHardware الذي وصلت له ساعات Apple في مستوى ممتاز جدًا والتطوير على هذا المستوى صعب في الوقت الحالي، هناك تطويرات في السوفتوير وسنتحدث عنها في وقت لاحق، لكن لنتحدث في البداية عن مميزات السوفتوير.

ميزة الإيمائات الجديدة (تقريبًا)

هناك ميزة ايمائات جديدة خاصة بالساعة بدون ان تلمس الساعة نفسها، يمكنك ان تلمس او تضغط ابهامك باصبع السبابة مرتين، ميزة Double Tab الجديدة الخاصة بالساعة هي ايماء جديد لتستطيع القيام بأي مهام بسيطة على الساعة كأن تفتح تطبيق او ترد على مكالمة ما تصل اليك، هذا من شأنه تسهيل استعمال الساعة بشكل أكبر، هذه ميزة تم اطلاقها مع Apple Watch 9 لكن في الواقع فإن هذه الميزة موجودة منذ الجيل السابق، ولم يتحدث عنها الكثير من المستخدمين، فهو أمر غريب ان تطلقها Apple كميزة جديدة.

تحسينات في الـWatchface الأساسي للـWatch Ultra

هناك Watchface جديد للساعة الـUltra يمكنك تخصيصه والتعديل عليه بما يناسبك ليعرض لك المعلومات الكاملة التي تريدها على الشاشة امامك، هذه الميزة مهمة مع تطوير الساعة الأقوى من Apple في عالم الرياضة، ساعة Apple Watch Ultra 2 بشكل عام هي الساعة المُخصصة للرياضات الشاقة كأن تشارك في ماراثون ثلاثي مثلًا فالساعة مُخصصة لمثل هذا الاستعمال.

تغيير تتبع الرياضة بشكل تلقائي

من المعضلات التي اواجهها عند تتبع التمارين بأي ساعة ذكية هي التمارين المختلفة التي امارسها، ان اردت ان احصل على ادق القراءات فلا يمكن ان اترك الساعة لتقوم بقياس تمرين وانا امارس تمرين آخر، في ساعة Apple الجديدة هناك تغيير مهم، صار يمكن التبديل بين بعض الرياضات اثناء تتبعهم، مثل الـTriathlons او الماراثون الثلاثي الذي تحول فيه بين السباحة والركض وركوب الدراجات، هذا الأمر مهم جدًا لمن يهتمون بصحتهم ولمن يتابعون التمرينات الخاصة بهم بشكل كبير.

أبرز مميزات الـHardware

في ساعتي Apple Watch 9 و Apple Watch Ultra 2 هناك تطويرات بسيطة على مستوى الـHardware تُحسن من تجربة الساعة، ليست التجربة سيئة حتى الآن، بل ان Apple تُحسن كل ما يمكن في الساعات، تحديدًا هناك تطوير في كل من الشاشة والمعالج الخاص بها، البداية من معالج Apple S9 الجديد الخاص بالساعات، فما الجديد؟

معالج Apple S9

تحمل ساعتي Apple Watch 9 وApple Watch Ultra 2 المعالج الجديد الذي تقول Apple بأنه أقوى من معالج الجيل السابق، وبالفعل هو اقوى حيث يحمل 5.6 مليار ترانزستور أكثر بنسبة 60% من الجيل السابق بمعالج رسوميات اقوى بنسبة 30%، مع معالج ذكاء اصطناعي رباعي النواة أسرع مرتين من المعالج الموجود في الجيل السابق.

رقاقة U2 الجديدة

تستعمل Apple تقنية Ultra Wide band الجديدة الخاصة بها في ساعة Apple، بذلك تضمن اتصال الساعة بالهاتف بشكل أفضل، وتحسين في ميزة تتبع الهاتف من الساعة، حيث يمكن للساعة ايجاد الهاتف بشكل أدق واخبارك كم يبعد الهاتف عنك، ومكان الهاتف من موقعك الحالي بسهولة، هذا كله بفضل رقاقة الـUWB الجديدة الخاصة بـApple

شاشة بسطوع اعلى

حاول ان تغير رأيي، لكن سطوع الشاشة في الساعات اهم من سطوعها في الهواتف، وApple اهتمت بهذا الأمر بشكل كبير في ساعتها الأخيرة، حيث وصل سطوع Apple Watch 9 الى 2000 شمعة، بينما سطوع Apple Watch Ultra 2 يصل الى 3000 شمعة، وهذا أعلى من العام الماضي بشكل كبير، هذا يفيد عندما تستعمل الساعة تحت الشمس المباشرة لتكون كل عناصر الشاشة واضحة وبجودة أفضل.

سعر Apple Watch 9 و Apple Watch Ultra 2

سعر الجيل التاسع من ساعات Apple يبدأ من 400 دولار أمريكي للنسخة المصنوعة من الألمونيوم بحجم 41 ملليمتر، وهو السعر الطبيعي لساعات Apple، النسخة الـStainless steel يبدأ سعرها من 700 دولار بحجم 41 ملليمتر أيضًا، السعر يزداد بزيادة حجم الساعة وبشراء النسخة الـLTE او بشراء Strap اقوى واغلى من الطبيعي المُرفق مع الساعة، بينما النسخة الـUltra بسعر 800 دولار وهو نفس سعر الـUltra من العام الماضي لا شيء جديد في سعر النسخة الـUltra كذلك، وهو سعر واحد للساعة لأنه لا توجد نسخ أخرى من الساعة.