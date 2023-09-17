تكنولوجيا: جهاز Nintendo Switch 2 يأتي بآداء أقوى مع كرت الشاشة NVIDIA Ampere

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر حول إصدار Nintendo القادم من أجهزة الألعاب Switch 2، وتؤكد أحدث التفاصيل على أن هذا الإصدار يأتي بآداء أقوى مع كرت الشاشة NVIDIA Ampere.

أشارت بعض التقارير السابقة إلى أن جهاز Switch 2 القادم من Nintendo سيأتي بكرت الشاشة من NVIDIA بمعمارية Ampere على أن يتضمن أكثر من ألف من الأنوية.

ولقد أوضحت تسريبات نشرت مؤخراً أن جهاز Switch 2 سيضم T239 بتقنية نظام متكامل في شريحة، على أن يتم تطوير الشريحة عبر NVIDIA بمعمارية Ampere.

من جانب أخر قدمت بعض التسريبات الجديدة تفاصيل أكثر حول مواصفات شريحة T239 والتي يشار إلى أنها ترتكز على عملية تصنيع سامسونج بدقة 8 نانومتر، وهي نفس عقده التصنيع المستخدمة في رقاقة NVIDIA Orin.

وتنفي هذه التفاصيل ما جاء في شائعات سابقة حول أن الرقاقة التي تدعم Nintendo Switch 2 ترتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن الرقاقة التي تدعم Nintendo Switch 2 تتضمن عدد 1280 من أنوية CUDA، والتي تنقسم إلى 128 من الأنوية لكل SM.

كما أشارت التسريبات إلى أن Nintendo Switch 2 يأتي بعدد 8 من أنوية Cortex A78 Arm، مع ذاكرة تخزين مؤقت L3 بسرعة 8 ميجابايت، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدار Nintendo القادم.

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