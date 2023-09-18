شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير بطارية ليثيوم أيون جديدة يمكن شحنها لـ 80% فى 10 دقائق فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدثت السيارات الكهربائية ثورة في صناعة السيارات بشكل عام، حيث وعدت بمستقبل مستدام مع انخفاض انبعاثات الكربون، ومع تزايد شعبيتها، كان أحد التحديات الرئيسية يتمثل في سرعات الشحن وطول عمر البطارية، وهو أمر حيوي لقبول المستهلك واعتماده على نطاق واسع.

وقد قام فريق من علماء البطاريات مؤخرًا بتطوير مادة بطارية ليثيوم أيون لا تقوم فقط بإعادة شحن 80٪ من سعتها خلال 10 دقائق، ولكنها تحافظ على هذه القدرة لمدة 1500 دورة شحن، وفقاً لموقع scitechdaily.

فعندما تعمل البطارية أو يتم إعادة شحنها، تتحرك الأيونات بين الأقطاب الكهربائية من خلال وسط يسمى المنحل بالكهرباء، حيث قاد Zhijia Du من ORNL فريقًا قام بتطوير تركيبات جديدة من أملاح الليثيوم مع مذيبات الكربونات لتشكيل إلكتروليت يحافظ على تدفق أيون أفضل بمرور الوقت ويعمل بشكل جيد عندما يؤدي التيار العالي إلى تسخين البطارية أثناء الشحن السريع للغاية.

وقام شركاء المشروع باختبار خلايا أكياس البطارية المصنوعة في منشأة تصنيع البطاريات التابعة لشركة ORNL لإثبات سلامة البطارية، وقال دو: "لقد وجدنا أن تركيبة الإلكتروليت الجديدة هذه تضاعف بشكل أساسي ثلاثة أضعاف هدف وزارة الطاقة لعمر بطارية الشحن السريع للغاية".