شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تتنافس مع أمازون فى صفقات Black Friday والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول تيك توك تعزيز سوقها الجديد عبر الإنترنت "TikTok Shop"، من خلال تمويل تخفيضات كبيرة لموسم التسوق في العطلات، بدءًا من 27 أكتوبر، حسبما ذكرت بلومبرج.

وبحسب ما ورد يأمل موقع الفيديو الاجتماعي من خلال دعم الخصومات التي تصل إلى 50 %، فى الحصول على مكان لدى المتسوقين في الولايات المتحدة خلال العطلات، الذين يأتون بأعداد كبيرة للمشاركة في مبيعات كبيرة في تجار التجزئة مثل أمازون وول مارت كل عام في نوفمبر.

وتقول بلومبرج إن المتحدث باسم تيك توك أكد هذه الخطط، حيث تبدأ صفقات "Black Friday" الرسمية في الساعة 8 مساءً يوم 23 نوفمبر.

أطلقت تيك توك متجر TikTok Shop في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث تعرض الاحتفاظ بمنتجات البائعين وشحنها باستخدام مراكز التنفيذ الخاصة بها وإطلاق برنامج تابع للمبدعين الذين يبيعون المنتجات من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وبحسب ما ورد تأمل الشركة في نقل منتجات بقيمة 20 مليار دولار هذا العام في جميع أنحاء العالم، وستكون العطلات جزءًا كبيرًا من ذلك، ففي نهاية المطاف، أنفق الناس في الولايات المتحدة أكثر من 20 مليار دولار على الإنترنت خلال يوم "Black Friday".