شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا لم تطرح أبل نسخة iPhone 15 Mini.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتقر تشكيلة iPhone 15 بشكل ملحوظ إلى نموذج بحجم شاشة أقل من ست بوصات، بعد عامين فقط من إشادة شركة أبل بمزايا جهازمقاس 5.4 بوصة، فلماذا ألغت شركة Apple الجهاز "الصغير" الذي أحبه بعض عملاء iPhone، وفقًا لموقع macrumors.

وأطلقت شركة Apple هاتف iPhone 12 mini لأول مرة في عام 2020 بعد سنوات من المكالمات من محبي ‌iPhone‌ للشركة لتقديم جهاز بشاشة صغيرة بأحدث الميزات، عندما فعلت شركة Apple ذلك، كان من المفترض أن عامل الشكل الصغير سيستمر لعدة سنوات، لكن الجهاز وصل إلى نهاية مبكرة على ما يبدو عند إصدار تشكيلة iPhone 14 في عام 2022.

ظهرت المخاوف لأول مرة عندما بدا أن ‌iPhone 12 mini‌ لا يباع كما كانت تأمل Apple، حيث شكل ستة % فقط من مبيعات iPhone 12 في الولايات المتحدة في أكتوبر ونوفمبر 2020، وفقًا للبيانات التي تم جمعها بواسطة Consumer Intelligence Research Partners (CIRP، وأفادت شركة Counterpoint Research أن ‌iPhone 12 mini‌ يمثل خمسة % فقط من جميع مبيعات ‌iPhone 12‌ في الولايات المتحدة في النصف الأول من يناير 2021.

يعتقد Morgan Stanley أن شركة Apple اختارت خفض إنتاج ‌iPhone 12‌ mini‌ بمقدار مليوني وحدة لخلق المزيد من القدرة التصنيعية لجهاز ‌iPhone 12‌ Pro الأكثر شهرة، وقد انعكس ذلك في تقرير تايواني، نقلاً عن مصادر في سلسلة التوريد، قال إن الطلب القوي على طرازات ‌‌‌iPhone 12‌ Pro‌ في الصين دفع شركة Apple إلى زيادة إمداداتها من الأجهزة الأكثر تكلفة.

والأمر الأكثر لفتًا للانتباه هو أن JP Morgan Chase ادعى أن شركة Apple أوقفت تمامًا إنتاج ‌iPhone 12 mini‌ في الربع الثاني من عام 2021، في حين أن تقارير مبيعات ‌iPhone 12 mini‌ لم تبشر بالخير لجهاز iPhone 13 mini، تخطط Apple لعمليات إنتاج ‌iPhone‌ وسلسلة التوريد، قبل وقت طويل من الإطلاق، مما يعني أن ‌iPhone 13‌ mini كان بالفعل في طريقه إلى الإنتاج بحلول الوقت الذي كانت فيه المشكلات المتعلقة بمبيعات ‌iPhone 12 mini‌ واضحة.

في أبريل 2022، أصدرت CIRP المزيد من البيانات التي تشير إلى أن ‌iPhone 13‌ mini يمثل 3 % فقط من مبيعات ‌iPhone 13‌ - نصف مبيعات ‌iPhone 12 mini‌، ومن المحتمل أن تكون هذه المبيعات الضعيفة المستمرة هي السبب الرئيسي وراء زوال عامل الشكل "المصغر" لـ ‌iPhone‌.

ومع تشكيلة ‌iPhone 14‌، اختارت شركة Apple استبدال الجهاز “mini” بجهاز “Plus” جديد كلياً يتوافق مع حجم الشاشة 6.7 بوصة لنماذج “Pro Max” المتطورة، في بعض النواحي، يعكس "Plus" "mini"، حيث يقدم أحدث ميزات ‌iPhone‌ بحجم عرض مختلف، بدلاً من تقديم خيار شاشة صغيرة خفيفة الوزن، ويمكن للعملاء الآن اختيار بطارية أكبر وشاشة مقاس 6.7 بوصة – وهو نفس الحجم الذي اعتاد عليه عملاء “Pro Max” لأكثر من خمس سنوات.