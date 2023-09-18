شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتحقق من صحة بطارية Apple Watch؟ وماذا تفعل إذا انخفضت بشكل ملحوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت شركة آبل خيار التحقق من صحة بطارية أبل ووتش في خطوات بسيطة، وذلك عبر تحديد ما إذا كانت صحة البطارية جيدة أم أنها تحتاج إلى تغيير، حيث يعتمد عمر الساعة على كيفية استخدامها.

على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم الساعة جميع الميزات مثل مراقبة معدل ضربات القلب المستمر، وLTE قيد التشغيل دائمًا، وقياسات SpO2 العادية، فمن المؤكد أنها ستستمر لفترة أقل نسبيًا.

وللتحقق من صحة بطارية آبل ووتش: اضغط على التاج الموجود على Apple Watch لفتح مشغل التطبيقات، ثم انتقل إلى الإعدادات، البطارية، صحة البطارية، لمعرفة النسبة التي تشير إلى صحتها.

إذا كانت صحة البطارية أكثر من 80%، فإنها نسبة جيدة، وفقًا لشركة آبل، أما إذا كانت النسبة أقل من 80%، فهذا يعني أن البطارية قد انخفضت بشكل كبير ويجب عليك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ماذا تفعل إذا انخفضت صحة البطارية؟ إذا وجدت أن Apple Watch Battery Health قد انخفضت، فسوف ترى الخيار الذي ستوصيك فيه آبل بالاتصال بدعم العملاء.

ذكرت شركة آبل على صفحة الدعم الرسمية، أنه يمكن للمستخدمين إصلاح البطارية، لاحظ أن البطارية غير مشمولة بالضمان، لذلك قد تضطر إلى دفع تكاليف الإصلاحات أو استبدال البطارية.