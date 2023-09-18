هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب شمال إيطاليا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الاثنين، بأن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب شمال إيطاليا، ويأتي هذا الزلزال ضمن هزات أرضية شهدتها عدة دول حول العالم وكان أشدها حتى الآن زلزال المغرب بقوة 6 درجات وأدى إلى مقتل نحو 3 آلاف أشخاص فيما لايزال آخرين مفقودين تحت الأنقاض.



وأضافت الهيئة أن الزلزال كان حوالي 44 كيلومتر بعيدا عن مدينة فلورنسا، بعمق 10 كيلومترات.

وحسبما أفاد جيولوجيون ورجال إطفاء، هز الزلزال أجزاء من إقليم توسكانا الإيطالي. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات.

وذكر المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن مركز الزلزال كان بالقرب من مارادي، شمال شرقي فلورنسا، ووقع الساعة 5:10 صباحا، بعد بعض الهزات الأصغر حجما.