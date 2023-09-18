تكنولوجيا: تأكيد مواصفات تصميم الجهاز اللوحي القادم OnePlus Pad Go

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة OnePlus في تشويق مستخدميها لإطلاق جهازها اللوحي التالي الذي يعمل بنظام أندرويد .وذلك بعد ان أطلقت الشركة جهازًا لوحيًا واحدًا فقط حتى الآن.

وعلى ما يبدو، سيكون الجهاز اللوحي التالي للشركة هو OnePlus Pad Go، والذي ظهر أول دليل عليه في وقت سابق من هذا الشهر.

لم تؤكد OnePlus وجود الجهاز اللوحي فحسب، بل شاركت أيضًا صورة ترويجية مع Digital Trends. وليس من الغريب أن يعتمد OnePlus Pad Go على نفس لغة التصميم الموجودة بالطراز العادي، وإن كان ذلك مع تصميم خلفي معدل قليلاً.

فسيأتي Pad Go بلوحة خلفية غير لامعة في الغالب. ومع ذلك، فإن الجزء العلوي له مظهر معدني مصقول مثل OnePlus Pad. وعلى ما يبدو، يحتوي Pad Go أيضًا على نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 7:5، والتي ستعمل بدقة 2.4K.

حاليًا، يبدو أن OnePlus ستطلق Pad Go في الهند أولاً، حيث سيتم شحنه مع واجهة OxygenOS 13 المستندة إلى Android 13.

المصدر

اعلان





