تكنولوجيا: جهازي Galaxy Tab A9 وA9 Plus من سامسونج يظهران في تسريبات جديدة قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد اتضح ان سلسلة Samsung Galaxy Tab A9 القادمة سوف تحتوي على إصدار قياسي، إذ انضم إصدار A9 القياسي إلى إصدار Plus الافتتاحي في قاعدة بيانات NBTC، والتي تؤكد أسماءها وأرقام الطرازات الخاصة بهما.

ووفقًا لذلك، فإن جهاز Galaxy Tab A9 يحمل رقم الطراز SM-X115، في حين أن جهاز Tab A9 Plus (أو A9+) والذي يحمل رقم طراز SM-X216، ظهر على لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

وبالنظر إلى ذلك، يبدو أن كل من Tab A9 وA9+ سيحتويان على منافذ USB-C للشحن بقوة 15 واط، ناهيك عن مقابس 3.5 ملم.

ومع ذلك، يبدو أن A9 سيكون أصغر جهاز لوحي في سلسلته على الإطلاق، بمساحة تبلغ 210.7 × 124.7 ملم وبطارية بسعة تبلغ 5100 مللي أمبير وفقًا لاختبارات UL.

كما ظهر الجهاز اللوحي SM-X115 أيضًا على منصة Geekbench في تسريب آخر يلمح إلى نفس نظام التشغيل المستند إلى Android 13 وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت مثل A9+.

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