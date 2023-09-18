تكنولوجيا: إطلاق جهاز عرض ليزر Casiris H6 4K UST ثلاثي الألوان الجديد قريبًا عبر Indiegogo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سوف تطلق شركة Casiris قريبًا جهاز عرض الليزر ثلاثي الألوان H6 4K UST عبر حملة التمويل الجماعي Indiegogo. وعلى ما يبدو، يتمتع جهاز عرض الليزر الجديد بما يصل إلى 3000 لومن ANSI من السطوع وتغطية 110% من التدرج اللوني BT.2020.

يعتبر هذا الجهاز جهاز عرض ذو إسقاط قصير للغاية ويعمل على نظام Android TV. ويعد جهاز عرض الليزر ثلاثي الألوان Casiris H6 4K UST إصدارًا أكثر سطوعًا ودقة في الألوان من Casiris A6.

علاوةً على ذلك، فهو يتمتع بقدرة عرض صور أكبر من Casiris A6. كما يمكنه عرض صور يصل عرضها إلى 150 بوصة وبنسبة إسقاط تبلغ 0.25:1.

يحتوي جهاز العرض على مصدر ضوء ليزر ثلاثي RGB بعمر افتراضي يصل إلى 30,000 ساعة. ويغطي جهاز العرض H6 4K نسبة 207% من مساحة الألوان Rec 709. وهو يدعم ايضًا إخراج HDR10 ويحتوي على ضبط تلقائي للصورة وأدوات تصحيح الانحراف ذات 8 نقاط.

يتميز الجهاز بتجانس حركة MEMC ووضع الكمون المنخفض 35 مللي ثانية. ويأتي جهاز العرض متوافق مع تقنية العرض ثلاثي الأبعاد ولكنه يتطلب زوجًا من النظارات ثلاثية الأبعاد ذات الغالق النشط.

توفر مكبرات الصوت المدمجة ذات قوة 15 واط إخراج الصوت لجهاز العرض. وتدعم السماعات تقنية Dolby Atmos وDTS-HD، بالإضافة إلى خاصية البث اللاسلكي للشاشة. ويبلغ تكوين الذاكرة للجهاز 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت.

سيتم إطلاق حملة Indiegogo لجهاز العرض Casiris H6 هذا الخريف ولكن لم يتم الإعلان عن التاريخ المحدد. لم تقدم Casiris أيضًا أي معلومات عن تسعير جهاز العرض بعد.

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