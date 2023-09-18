تكنولوجيا: سلسلة هواتف Mate 60 تعيد شركة هواوي إلى القمة كأفضل علامة تجارية للهواتف في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير أحدث بيانات السوق من الصين إلى أن شركة هواوي في طريقها للعودة إلى قمة سوق الهواتف الذكية.

لقد مرت الشركة بسنوات من الاضطرابات الناجمة عن نظام العقوبات الأمريكية في عام 2020. ويبدو أن إطلاق سلسلة Huawei Mate 60 وHuawei Mate قد دفع العلامة التجارية إلى قمة السوق.

أظهرت بيانات السوق أن حصة هواوي في السوق قفزت من 10.3% إلى 17% بين الأسبوعين الثالث والثلاثون والسادس والثلاثون من عام 2023.

وكانت شاومي هي العلامة التجارية الرائدة في الصين قبل بضعة أسابيع (بنسبة 18.4%) لكنها انخفضت إلى 14%. وشهدت العلامة التجارية الفرعية السابقة لشركة هواوي انخفاضًا هامشيًا في حصتها السوقية من 17.7% إلى 17.2%.

اما عن العلامات التجارية الرائدة الأخرى في سوق الهواتف الذكية الصينية، فهي OPPO وvivo وأبل. ولقد حدث تغيير في السوق من خلال العرض القوي لسلسلة Huawei Mate 60 وHuawei Mate.

سيصبح أداء هواوي القوي هذا العام أكثر وضوحًا بحلول الربع الأخير من عام 2023. ومن المتوقع أن تختتم العام بقوة كشركة رائدة في السوق في الصين. وسيؤدي هذا إلى إعادة ترتيب العلامات التجارية الخمس الكبرى في الصين، حيث ستقوم شركة هواوي بإزاحة علامة تجارية واحدة بين شاومي وOPPO وvivo وHonor من المركز الأعلى.

تظل شركة أبل على هامش سوق الهواتف الذكية الصينية مع نمو أقل من كبير.

المصدر

اعلان





