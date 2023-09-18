كشفت آبل النقاب عن سلسلتها الجديدة آيفون 15 وآيفون 15 برو والتي كانت عبارة عن 4 طرز وهم iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max ومع ان هناك العديد من الميزات المشتركة بين الفئة العادية وبرو في هواتف الايفون الجديدة إلا أن تشكيلة برو لا تزال تتمتع بميزات حصرية ومتقدمة لن تجدها في النسخة العادية ولهذا سوف نستعرض 5 ميزات يمتلكها آيفون 15 برو ولا توجد في آيفون 15 العادي.

زر الإجراءات

لا يزال ايفون 15 وبلس لديهما مفتاح رنين/صامت والذي كان موجودًا في طرز الايفون منذ البداية، لكن الوضع تغير الآن مع ايفون 15 برو وبرو ماكس حيث زودتهما آبل بزر جديد يعرف باسم زر الإجراءات والذي من خلاله سوف تكون قادر على التبديل بسرعة بين الوضعين الرنين والصامت، كما يمكن استخدامه كاختصار لفتح الكاميرا وتشغيل المصباح وبدء تشغيل المذكرات الصوتية والتبديل بين أوضاع التركيز وفتح المكبر والتشغيل الاختصارات والأتمتة. وفي وقت لاحق من هذا العام، سوف يدعم زر الإجراءات تطبيق الترجمة.

تقريب بصري بقوة 5x

قامت آبل بتحسين قدرات التقريب البصري للمسافات في ايفون 15 و 15 بلس لتصبح بقوة 2x من خلال كاميرا التقريب التي باتت تعمل بدقة 48 ميجابيكسل بدلا من 12 ميجابيكسل ومع ذلك، لاتزال ميزة التقريب البصري في الفئة برو مذهلة حيث حيث تعمل العدسة المقربة في ايفون 15 برو ماكس بزوم بصري يصل إلى 5x (زيادة بنسبة 67٪ مقارنة بالاصدارات السابقة من برو ماكس) بينما الزوم البصري في ايفون 15 برو فيصل إلى 3x (نفس التقريب البصري في آيفون 14 برو).

هيكل من التيتانيوم

طرحت آبل آيفون 15 برو و برو ماكس بهيكل مصنوع من التيتانيوم (بدلا من الفولاذ المقاوم للصدأ ) فائق الجودة والذي يتم استخدامه في مجال الطيران والفضاء، كما وصفته الشركة بأنه متين كما يجمع بين القوة وخفة الوزن، وهناك حواف هي الأنحف على الإطلاق في جهاز ايفون مع واجهة درع السيراميك، وزوايا انسيابية جديدة، أما ايفون 15 وبلس فلديهما هيكل من الألومنيوم القوي (ليس بقوة التيتانيوم) مع واجهة درع السيراميك التي تعتبر أقوى من زجاج أي هاتف ذكي آخر.

شريحة A17 برو

يعمل ايفون 15 و ايفون 15 بلس بمعالج A16 الموجود في آيفون 14 برو و برو ماكس ولكن قدمت لنا آبل شريحتها الجديدة A17 برو في ايفون 15 برو و برو ماكس وهي اول شريحة تعمل بحجم 3 نانو متر وتحتوي على وحدة معالجة رسومات سداسية النواة أسرع بنسبة تصل إلى 20٪ من شريحةA16 ذات النواة الخمسة كما تحتوي على تكنولوجيا تتبع الأشعة المسرّعة بواسطة الأجهزة وهي أسرع 4 مرات من تتبع الأشعة المعتمد على البرامج لتقديم رسومات أكثر سلاسة مع انعكاسات وانكسارات وظلال أكثر دقة للإضاءة في الألعاب والواقع المعزز، لكن هذا ليس كل شئ، وحدة المعالجة المركزية أسرع بما يصل إلى 10 مرات، والمحرك العصبي أسرع بما يصل إلى مرتين، ويتضمن وحدة فك ترميز AV1 مخصصة تسمح بتجارب فيديو أكثر كفاءة وعالية الجودة عند البث.

آيفون 15 برو و دعم Wi-Fi 6E

يعد آيفون 15 برو و آيفون 15 برو ماكس أول طرز آبل التي تدعم شبكة Wi-Fi 6E، التي تحتوي على كتلة إضافية من مساحة الطيف الكهرومغناطيسي مع قنواتها بتردد 6 جيجا هرتز. بالمقارنة مع Wi-Fi 6، ستؤدي شبكة Wi-Fi 6E إلى سرعات لاسلكية أسرع بنسبة تصل إلى 55%، وزمن وصول أقل، وازدحام أقل مع المنتجات المتوافقة. المشكلة الوحيدة في Wi-Fi 6E هي أن طيفها الإضافي له نطاق أقصر ولا يمكن استخدام هذا الطيف إلا مع أجهزة Wi-Fi 6E الأخرى.

في النهاية، هذه كانت 5 ميزات يمتلكها آيفون 15 برو ولا توجد في آيفون 15 العادي، وتسعى آبل لتقديم ميزاتها الجديدة والحصرية لتكون حكرا لفئة برو بينما الفئة العادية فسوف تمتلك الميزات الموجودة في الطرز الأقدم حتى يتسع الفارق بين تلك الأجهزة وبالتالي سيتحتم عليك دفع المزيد من الأموال لشراء الآيفون برو بالميزات الجديدة، في النهاية لا تنسى هاتف iPhone 15 Pro موجه لفئة أعلى فالبتالي يحمل مميزات اعلى كإجمال.