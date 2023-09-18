شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر أكبر تحديث لعام 2023 لأجهزة أيفون.. إليك كيفية الانتقال لنظام iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يتم إصدار التحديث النهائي لنظام التشغيل أبل iOS 17 خلال ساعات لأجهزة أيفون حول العالم، وذلك قبل أيام من وصول سلسلة آيفون 15 إلى متاجر الببع بالتجزئة في 22 من سبتمبر.

وسيتم تشغيل آبل iOS17 على سلسلة أيفون XS وما فوق من أجهزة أيفون، كما يوفر لها تحديث نظام التشغيل مجموعة من الميزات لأجهزتها المتوافقة، يتضمن البريد الصوتي المباشر والأدوات التفاعلية، بالإضافة إلى استخدام Siri أثناء المكالمات الهاتفية ووضع الاستعداد وملصقات جهات الاتصال وغيرها.

ويدعم التحديث الجديد iOS 17 جميع أجهزة آيفون التي تم إطلاقها منذ عام 2018، كما أنه متوافق مع iPhone SE (الجيل الثاني وما فوق)، إلا أن شركة آبل قد تنهي دعم هواتف آيفون 8 وايفون 8 بلس وآيفون إكس.

وعادةً ما تصدر شركة آبل تصحيحًا خلال يوم أو يومين بعد إطلاق التحديث لحل مشكلات قد تحدث بنظام تشغيلها الجديد، إذا كنت تريد توخي الحذر الشديد، فقم بتنزيل نظام التشغيل iOS الجديد بعد أسبوع، حيث بحلول ذلك الوقت يجب أن يكون كل شيء سلسًا.



كما تتيح الشركة إمكانية العودة إلى iOS16 إذا واجه المستخدمين مشكلات، لاسيما أنه من الصعب نوعًا ما العودة إلى الإصدار السابق من نظام التشغيل iOS 16 لكن في هذه الحالة الأمر يمكن تنفيذه. كيفية تحضير جهاز آيفون الخاص بك لتنزيل iOS 17: كما تتيح الشركة إمكانية العودة إلى iOS16 إذا واجه المستخدمين مشكلات، لاسيما أنه من الصعب نوعًا ما العودة إلى الإصدار السابق من نظام التشغيل iOS 16 لكن في هذه الحالة الأمر يمكن تنفيذه. كيفية تحضير جهاز آيفون الخاص بك لتنزيل iOS 17: قم بعمل نسخة احتياطية لجهاز آيفون الخاص بكيُنصح بشدة بأخذ نسخة احتياطية كاملة لجهاز iPhone الخاص بك قبل تنزيل نظام التشغيل الجديد. قم بعمل نسخة احتياطية لجهاز آيفون الخاص بكيُنصح بشدة بأخذ نسخة احتياطية كاملة لجهاز iPhone الخاص بك قبل تنزيل نظام التشغيل الجديد.

على الرغم من أن فرص فقدان بياناتك أقل بكثير، ولكنها ليست ضئيلة، فمن المفترض أن يقوم جهاز آيفون الخاص بك بعمل نسخة احتياطية في كل مرة يتم فيها توصيله بالطاقة وشبكة Wi-Fi.

وفي حالة تعطيل ميزة النسخ الاحتياطي هذه، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات > اسمك > iCloud > iCloud Backup ثم الضغط على "النسخ الاحتياطي الآن" لأخذ نسخة احتياطية لجهازك.

أرشفة النسخة الاحتياطية الخاصة بك

توصي آبل أيضًا مستخدمي آيفون بأرشفة النسخة الاحتياطية الخاصة بهم، وهذا يضمن عدم استبدال النسخة الاحتياطية الخاصة بك بنسخ احتياطية أخرى.

قم بتحرير مساحة التخزين

سيتطلب نظام التشغيل iOS 17 القليل من الجيجابايت، لذا تأكد من تحرير ما لا يقل عن 8 جيجابايت من مساحة التخزين على جهاز iPhone الخاص بك قبل المضي قدمًا في ترقية iOS 17.

اعتمادًا على نوع جهاز iPhone لديك، قد يستغرق تحديث iOS 17 ما يصل إلى 5 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص إذا كان لديك أجهزة آيفون من الجيل الأقدم بسعة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت.

لتحرير مساحة، احذف بعض التطبيقات أو الألعاب التي لا تستخدمها وانظر أيضًا إلى مقاطع الفيديو التي تشغل مساحة كبيرة جدًا على جهازك، حيث يمكنك نقلها إلى الخدمة السحابية.

كيفية إعداد جهاز آيفون الخاص بك لنظام التشغيل iOS 17 تأكد من تحديث جهاز آيفون الخاص بك قبل الانتقال إلى iOS 17، تأكد من أن آيفون الخاص بك يعمل على أحدث إصدار من iOS 16، حيث سيضمن هذا ظهور التحديث في قائمة الإعدادات بمجرد توفر iOS16.

للتحقق من وجود تحديث: انتقل إلى الإعدادات > اضغط على عام > اختر تحديث البرنامج.

كيفية تجهيز هاتف آيفون الخاص بك لنظام iOS 17: - اتصل بشبكة Wi-Fi واشحن بطاريتك بنسبة تصل إلى 60% على الأقل

تأكد من أنك متصل باتصال WiFi قوي وموثوق وأن جهاز آيفون الخاص بك يحتاج إلى بطارية بنسبة 60 بالمائة على الأقل لتنزيل نظام التشغيل الجديد.

يمكن لشبكة Wi-FI غير المكتملة أن تعطل تحديث نظام التشغيل لديك، وفي بعض الأحيان توقفه في منتصف الطريق.

اختر الوقت الذي تريد تنزيل iOS 17 فيه

بمجرد الانتهاء من كل هذا ابدأ عملية التنزيل، لتثبيت iOS 17، افتح تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون الخاص بك، ثم انقر فوق عام > تحديث البرنامج. اضغط على "تنزيل وتثبيت".

للتحديث اضغط على تثبيت أو اضغط على "لاحقًا" واختر "تثبيت الليلة" أو "ذكّرني لاحقًا".

إذا قمت بالنقر فوق "تثبيت الليلة"، قم بتوصيل جهازك بسلك طاقة ليلاً وسيتم تحديث جهازك تلقائيًا بحلول الصباح، فإذا طُلب منك، أدخل رمز المرور الخاص بك.

أعد تشغيل جهاز آيفون الخاص بك بمجرد اكتمال تنزيل iOS 17

إذا اخترت "التنزيل والتثبيت"، فيجب أن تشاهد شريط التحميل، بالإضافة إلى تقدير تقريبي للمدة التي ستستغرقها عملية التنزيل.

بمجرد اكتمال التنزيل، أعد تشغيل جهازك وانتظر حتى يتم تثبيت iOS 17.